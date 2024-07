5 thí sinh diễn thời trang đẹp nhất Miss Grand Vietnam

Trần Thị Thùy Trâm từng tham gia nhiều sân chơi sắc đẹp trong nước nhưng chưa đoạt thành tích cao. Cô có số đo ba vòng 87-60-92 cm. Thùy Trâm từng nhận giải "Thí sinh hình thể đẹp nhất" tại Miss Cosmo Vietnam 2023. Trước đó, cô vào top 8 Vietnam's Next Top Model 2016, top 11 Vietnam's Next Top Model All Star 2017.