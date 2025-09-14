5 thập niên ghi dấu ấn trong lĩnh vực kiểm soát côn trùng của Cesco

Với nền tảng khoa học và gần 50 năm kinh nghiệm, Cesco xây dựng giải pháp kiểm soát côn trùng hiệu quả, an toàn, phù hợp từng khách hàng.

Công ty Cesco là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực kiểm soát côn trùng, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, thành lập năm 1976. Xuyên suốt hành trình phát triển, Cesco xây dựng hệ thống hơn 2.193 giải pháp kiểm soát côn trùng, điều chế hơn 300 chủng loại thuốc chuyên biệt và triển khai hơn 3.500 dịch vụ tư vấn trên nhiều lĩnh vực.

Với gần 50 năm kinh nghiệm, Cesco khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kiểm soát dịch hại trên khắp Hàn Quốc và khu vực châu Á. Ảnh: Cesco

Vượt ra ngoài dịch vụ kiểm soát côn trùng thông thường, doanh nghiệp còn phát triển Cesco Members Mark – một nhãn chứng nhận vệ sinh dành cho các địa điểm kinh doanh được công ty trực tiếp cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn cao nhất. Khi nhìn thấy dấu hiệu này, các tổ chức, cá nhân có thể yên tâm rằng không gian đó đã được Cesco kiểm soát định kỳ, tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt và đảm bảo an toàn, sạch sẽ, không có nguy cơ từ côn trùng gây hại.

Thành tựu doanh nghiệp đạt được nhờ sự kết hợp giữa khoa học, kinh nghiệm và chất lượng dịch vụ – ba trụ cột cốt lõi mà thương hiệu kiên định theo đuổi suốt gần 5 thập kỷ. Trước hết, nền tảng công nghệ – khoa học vững chắc là điểm tựa cho mọi giải pháp. Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu giúp công ty liên tục cải tiến phương pháp, đảm bảo giải pháp kiểm soát côn trùng luôn đạt hiệu quả và an toàn cho con người lẫn môi trường.

Cesco sở hữu trung tâm nghiên cứu với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu, chuyên phân tích, thử nghiệm và cải tiến công nghệ kiểm soát dịch hại. Ảnh: Cesco

Bên cạnh đó, doanh nghiệp gây dựng lợi thế nhờ khả năng thích ứng linh hoạt. Từ hộ gia đình đến các doanh nghiệp, công trình quy mô lớn, mỗi trải nghiệm thực tế trở thành nền tảng để thương hiệu tích lũy hiểu biết, nắm rõ tập tính từng loài côn trùng, qua đó xây dựng giải pháp phù hợp cho từng khách hàng và từng điều kiện môi trường.

Sự khác biệt của Cesco nằm ở việc chuyển hóa khoa học và kinh nghiệm thành chất lượng dịch vụ. Với quy trình khảo sát chặt chẽ dựa trên năm tiêu chí then chốt, được giám sát trực tiếp bởi các chuyên gia Hàn Quốc tại Việt Nam, đơn vị đảm bảo mỗi dịch vụ đều được triển khai chuẩn xác, minh bạch và nhất quán. Không chỉ xử lý vấn đề côn trùng, doanh nghiệp còn mang đến sự an tâm dài lâu, giá trị mà mọi khách hàng đều tìm kiếm.

Ông Lim JongHoon - Tổng giám đốc Cesco Việt Nam. Ảnh: Cesco

Cesco gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2014. Dưới sự dẫn dắt của Tổng giám đốc Lim JongHoon, Cesco Việt Nam không ngừng phát triển.

Doanh nghiệp từng bước mở rộng dịch vụ tới nhiều nhóm khách hàng, từ hộ gia đình đến các tập đoàn và doanh nghiệp lớn. Điểm nhấn trong hành trình này là việc kết hợp phương pháp kiểm soát côn trùng theo khoa học công nghệ chuẩn Hàn Quốc với sự am hiểu về điều kiện khí hậu và đặc điểm sinh học tại Việt Nam. Trong đó, tác nhân gây thiệt hại lớn cho nhà ở và công trình luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng. Nhờ vậy, doanh nghiệp mang đến giải pháp kiểm soát hiệu quả, phù hợp từng vùng miền và tạo nên sự an tâm bền vững cho khách hàng trên toàn quốc.

Trong tương lai, doanh nghiệp định vị Cesco Members Mark như một chứng nhận uy tín trong ngành kinh doanh ăn uống và sản xuất thực phẩm, góp phần nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh và củng cố niềm tin bền vững cho cả người tiêu dùng lẫn chủ doanh nghiệp.

Thương hiệu đến từ Hàn Quốc đặt mục tiêu tiếp tục phát triển Cesco Members Mark tại Việt Nam. Ảnh: Cesco

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Cesco Hàn Quốc và 10 năm phục vụ thị trường Việt Nam, doanh nghiệp đang triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn - khảo sát và chẩn đoán côn trùng miễn phí dành cho những khách hàng đăng ký sớm, số lượng có hạn.

Như Ý