5 smartphone dưới 4 triệu đồng, cấu hình cao

Huawei Y6p (3,69 triệu đồng)

So với các đối thủ cùng tầm giá 3 đến 4 triệu đồng, vi xử lý MediaTek MT6762R 8 nhân của Y6p có hiệu năng yếu hơn nhưng vẫn đủ đáp ứng các game online phổ biến. Máy có bộ nhớ trong 64 GB cùng với dung lượng RAM 4 GB nên cho hiệu năng ổn định. Không được tích hợp các dịch vụ của Google và không có kho ứng dụng Play Store là hạn chế lớn nhất của sản phẩm. Thay vào đó, sản phẩm chạy Android 10 sử dụng hệ thống dịch vụ riêng và kho ứng dụng do Huawei tự phát triển. Nhược điểm này lại giúp cho máy chạy mượt nếu so với các mẫu Android 10 cùng tầm tiền.

Y6p có pin lớn 5.000 mAh, có thể sạc ngược cho các thiết bị khác thông qua cổng microUSB. Camera sau ba ống kính với camera chính 13 megapixel, camera góc siêu rộng 5 megapixel và camera 2 megapixel để chụp chân dung.