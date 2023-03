5 sản phẩm của Bestmix đạt chứng nhận Green Label Singapore

Loạt sản phẩm phụ gia xây dựng từ Bestmix được công nhận thân thiện với môi trường khi thỏa mãn các tiêu chí của Singapore Environment Council.

Trong buổi tọa đàm "Vật liệu xanh - Giải pháp hay xu hướng?" sáng 10/3 tại TP HCM, Công ty cổ phần Bestmix công bố danh mục sản phẩm được trao Nhãn xanh Singapore (Singapore Green Label) từ Hội đồng Môi trường Singapore (Singapore Environment Council - SEC).

Đại diện doanh nghiệp và các diễn giả tại tọa đàm "Vật liệu xanh - Giải pháp hay xu hướng?". Ảnh: Bestmix

Đây là chứng nhận giúp các chuyên gia, người tiêu dùng nhận biết những sản phẩm xây dựng thân thiện với môi trường, góp phần tiết kiệm tài nguyên, hạn chế phát thải và nâng cao hiệu suất trong thi công xây dựng.

5 sản phẩm đầu tiên đạt chứng nhận Green Label Singapore của Bestmix bao gồm BestSeal AC409 và BestSeal AC408 - Màng chống thấm siêu đàn hồi, BestHard SS115 - Hợp chất gia cường độ cứng và kháng bụi cho bề mặt bê tông, BestSlick G85 - Hợp chất tăng cường độ cứng, độ bóng và kháng bụi cho bề mặt bê tông, và BestFloor AC350 - Vữa tự san phẳng. Các sản phẩm Bestmix cũng đã vượt qua quy trình kiểm định tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14024 dành cho hạng mục "Sơn và lớp phủ bề mặt".

5 sản phẩm đạt chứng nhận Green Label Singapore của Bestmix . Ảnh: Bestmix

Tại sự kiện, ông Đặng Văn Thạch - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bestmix - cho biết, chứng nhận Green Label Singapore là một thành tựu minh chứng cho nỗ lực của Bestmix vào việc nghiên cứu, sản xuất, phân phối và thi công các sản phẩm an toàn cho môi trường, đáp ứng xu thế vật liệu xanh, đem đến những giải pháp bền vững cho cộng đồng. Sau 24 năm hình thành và phát triển, cột mốc này sẽ tạo đà cho những bước tiến của công ty trong tương lai.

"Sản phẩm Bestmix đạt Nhãn xanh Singapore là kết quả của quá trình đánh giá quy trình hoạt động của nhà máy đạt chuẩn ISO 14001, thử nghiệm sản phẩm an toàn và sản xuất, đóng gói tiết kiệm tài nguyên, ít phát thải", ông Thạch nói.

Đại diện Bestmix cho biết thêm, các sản phẩm cũng thỏa mãn yêu cầu về hợp chất hóa học trong công thức. Cụ thể bao gồm hạn chế tối thiểu hàm lượng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), đảm bảo mức an toàn của điểm chớp cháy và loại bỏ các thành tố độc hại với sức khỏe như kim loại nặng, chất phụ gia APEO, tổng lượng dung môi hữu cơ halogen hóa, tổng lượng dung môi hữu cơ có vòng Benzen, Epichlorohydrin, N- Methyl Pyrrolidinone, Formaldehyde... Nhờ đó, người dùng có thể an tâm về độ an toàn trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Đại diện Bestmix thuyết trình về sản phẩm. Ảnh: Bestmix

Bên cạnh đó, Bestmix liên tục đầu tư vào công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D). Khả năng tự chủ về công nghệ cũng giúp Bestmix linh hoạt trong việc tinh chỉnh công thức, cải tiến, đổi mới sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và xử lý nhanh chóng những vấn đề của các công trình.

Trong năm 2023, Bestmix sẽ triển khai dự án xây dựng nhà máy thứ ba tại khu vực miền Bắc nhằm nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng sản phẩm để phục vụ nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng cao. Công ty cũng chú trọng tăng cường tỷ trọng nguồn nguyên liệu xanh được sử dụng, thiết kế dây chuyền sản xuất hướng đến mục tiêu tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu phát thải và tạo ra những sản phẩm bền vững.

Các sản phẩm xanh của Bestmix đã được lựa chọn để cung ứng cho dự án Nhà máy điện rác Seraphin (Hà Nội), dự án Vinhomes Dream City (Hưng Yên)... Trong tương lai, Bestmix sẽ tiếp tục đồng hành với đối tác, khách hàng trong các chương trình, dự án xanh nhằm chung tay kiến tạo cuộc sống xanh cho cộng đồng.

