5 sai lầm khiến nồi chiên không dầu bốc cháy

Lính cứu hỏa tại Anh cảnh báo 5 sai lầm phổ biến khi dùng nồi chiên không dầu, có thể dẫn đến hỏa hoạn nhà bếp nếu người dùng không chú ý.

Sau khi trực tiếp xử lý 9 vụ cháy liên quan đến nồi chiên không dầu trong 10 tháng, Richard Booth, chuyên gia cứu hỏa tại hạt Nottinghamshire (Anh), đã chỉ ra những thói quen nguy hiểm người dùng thường mắc phải.

Đặt nồi dưới gầm tủ bếp

Nhiệt lượng tỏa ra từ lỗ thoát khí phía sau nồi chiên rất lớn và cần không gian để tản nhiệt. Việc đặt thiết bị ép sát tường hoặc ngay dưới gầm tủ gỗ có thể khiến nhiệt độ tích tụ nhanh chóng, dẫn đến bốc cháy.

Đặt nồi lên mặt bếp nấu

Gần một nửa số vụ cháy mà đội của ông Booth xử lý xuất phát từ việc chủ nhà đặt nồi chiên lên bếp gas hoặc bếp từ. Người dùng có thể vô tình chạm vào nút bật bếp, khiến nhiệt lượng kết hợp gây ra các đám cháy lan khó kiểm soát.

Lười vệ sinh lỗ thoát khí

Lỗ thoát khí và mâm nhiệt là những nơi dễ tích tụ cặn dầu mỡ. Khi gặp nhiệt độ cao ở các lần nấu sau, lớp dầu mỡ cũ này lập tức biến thành mồi lửa. Việc kiểm tra định kỳ phích cắm, dây điện và bảo đảm khay nướng không bị kẹt cũng là yếu tố bắt buộc.

Lạm dụng giấy lót, nhồi nhét thực phẩm

Nhiều người chuộng dùng giấy nến để chống dính. Tuy nhiên, nếu luồng gió thổi mạnh khiến giấy bay lên chạm vào thanh nhiệt, hỏa hoạn sẽ xảy ra. Việc nhồi nhét quá nhiều thức ăn cũng làm cản trở luồng khí lưu thông, gây quá tải nhiệt.

Bỏ quên vật liệu dễ cháy trong nồi

Một nguyên nhân tưởng chừng hy hữu nhưng lại khá phổ biến là việc người dùng quên lấy túi nilon, bao bì thực phẩm còn sót lại bên trong khay nướng trước khi bật máy.

Dù cảnh báo nhiều rủi ro, chuyên gia này nhấn mạnh nồi chiên không dầu vẫn là thiết bị gia dụng an toàn và tiết kiệm, miễn là bạn tuân thủ đúng nguyên tắc vận hành từ nhà sản xuất.

Nhật Minh (theo Mirror)