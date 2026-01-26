5 sai lầm cần tránh trong chuyến du lịch Ấn Độ

Chuyên gia du lịch Poonam Binayak chỉ ra 5 sai lầm du khách thường gặp như bỏ qua đồ ăn đường phố hoặc cố di chuyển quá nhiều nơi trong chuyến du lịch ở Ấn Độ.

Poonam Binayak, chuyên gia du lịch Ấn Độ, cho biết đã trải nghiệm nhiều ''sắc thái'', từ sự náo nhiệt tại các khu chợ ở Delhi lúc giữa trưa đến những con đường vắng tại bang Rajasthan hay cảnh dòng người chen lấn giành chỗ trên các sân ga dài.

Cô cho biết du khách đến Ấn Độ thường bị sốc văn hóa do phong tục tại 28 bang và 8 lãnh thổ liên bang có sự khác biệt lớn. Để có hành trình thuận lợi, chuyên gia này chỉ ra 5 sai lầm phổ biến cùng cách khắc phục, trong đó có việc nhiều người bỏ qua đồ ăn đường phố vì sợ đau bụng.

Du khách thường lo ngại "Delhi Belly", tiếng lóng chỉ tình trạng rối loạn tiêu hóa khi đi du lịch, song bà Poonam cho rằng tâm lý này khiến họ bỏ lỡ những hương vị đặc trưng nhất của ẩm thực Ấn Độ.

Mỗi thành phố đều có đặc sản riêng như bánh kẹp khoai tây chiên "vada pav" của Mumbai, món ăn vặt mặn "chaat" tại Varanasi hay thịt kebab cuốn bánh dẹt "kathi roll" ở Kolkata. Nếu có cơ hội, du khách nên thưởng thức đầy đủ các đặc sản này.

Để đảm bảo vệ sinh, người mua nên chọn những quầy hàng đông khách bởi lượng tiêu thụ lớn giúp thực phẩm luôn tươi mới. Du khách cần tránh dùng đồ sống, món lạnh và không dùng đá nếu không chắc chắn nguồn gốc từ nước đóng chai, do nước máy tại đây không thể uống trực tiếp.

Nếu vẫn còn lo lắng, du khách có thể đặt tour ẩm thực đường phố có hướng dẫn viên. Những tour này có mặt ở hầu hết các thành phố lớn như Delhi, Mumbai, Kolkata, Jaipur và Varanasi.

Đi theo lối mòn "tam giác vàng" cũng là sai lầm thường thấy của du khách. Nhiều người lần đầu đến thường vội vàng ghé Agra để thăm đền Taj Mahal, đến thành phố Jaipur xem pháo đài và cung điện, nghĩ rằng đã "khám phá xong Ấn Độ".

Tuyến "Tam giác vàng" là một những cung đường du lịch đông đúc nhất nước. Xếp hàng nhiều giờ trong cảnh tắc nghẽn giao thông có thể làm lu mờ trải nghiệm của du khách. Nếu chọn cung đường này, khách có thể cảm nhận Ấn Độ ở lát cắt sôi động, giàu lịch sử và chật kín người.

Thay vào đó, Poonam khuyên tránh đám đông, khám phá nơi ít được chú ý nhưng "rất đáng đi", như vùng sa mạc lạnh Ladakh và Spiti.

Ngoài ra, việc ghé thăm khu vực nông thôn, nơi cư trú của hơn một nửa dân số, là cách để thấu hiểu văn hóa bản địa. Những hoạt động như đi chợ địa phương hay trò chuyện cùng người dân giúp mang lại góc nhìn chân thực về đời sống thường nhật thay vì chỉ tập trung vào các công trình nổi tiếng.

Cố gắng tham quan quá nhiều điểm là sai lầm tiếp theo của du khách. Với mong muốn "xem cho hết", họ thường lên lịch trình dày đặc trong một đến hai tuần, trong khi việc đi lại giữa các thành phố có thể mất cả ngày do ùn tắc hoặc phương tiện trễ chuyến.

Tình trạng mệt mỏi vì di chuyển liên tục khiến du khách khó lòng tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm tại quốc gia này.

"Nên tập trung vào từng thành phố hoặc một bang nhất định", Poonam gợi ý. Thay vì di chuyển dàn trải, du khách có thể dành trọn hai tuần tại Kerala để khám phá hệ thống kênh rạch, đồn điền gia vị hoặc tới Rajasthan chiêm ngưỡng thành phố đa sắc màu và vùng Shekhawati nổi tiếng với các bức bích họa.

Lòng hiếu khách của người Ấn Độ gắn liền với triết lý "Atithi Devo Bhava" - khách là thượng đế - tuy nhiên du khách cần tôn trọng các phong tục cơ bản để giúp hành trình suôn sẻ hơn.

Du khách nên cởi giày trước khi vào đền chùa hoặc nhà riêng, mặc kín đáo tại các địa điểm tôn giáo và vùng nông thôn. Ngoài ra, cần dùng tay phải khi ăn hoặc đưa đồ vì tay trái theo truyền thống được coi "không sạch sẽ". Tránh cử chỉ thân mật nơi công cộng để nhận được thiện cảm từ người dân địa phương.

Do quốc gia này có 28 bang và 8 lãnh thổ liên bang với những nét văn hóa khác biệt, khách du lịch cần tìm hiểu kỹ quy tắc từng vùng trước khi khởi hành. Để thuận tiện gọi xe hay mua vé tàu, việc trang bị sim nội địa là cần thiết nhằm nhận mã xác thực OTP qua các ứng dụng.

Đồng thời, du khách nên mang theo tiền mặt (đồng Rupee) để chi tiêu tại các khu chợ hoặc quầy hàng nhỏ, dù phương thức thanh toán điện tử đã phổ biến.

