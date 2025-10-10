5 quy tắc tiền bạc để giữ tình bạn

Một khảo sát gần đây cho thấy hơn một phần ba người từng mất bạn vì tiền, cho thấy sự mong manh của tình bạn trước những xung đột tài chính.

Theo báo cáo tháng 8/2023 của trang tài chính cá nhân LendingTree, trong 2.000 người Mỹ được khảo sát, 36% thừa nhận đã đánh mất một tình bạn vì mâu thuẫn tiền bạc. Gần 1/3 cảm thấy áp lực vì không theo kịp mức chi tiêu của bạn bè.

Một khảo sát khác của Bread Financial năm 2024 cũng chỉ ra 21% người Mỹ từng tan vỡ tình bạn vì lý do tương tự.

"Tiền vốn là vấn đề phức tạp và thường gắn liền với cảm xúc", nhà tâm lý học kiêm chuyên gia tài chính Traci Williams nhận xét. "Nhiều mâu thuẫn bắt nguồn từ việc thiếu trao đổi, dẫn đến hiểu lầm: người này nghĩ là 'cho vay', người kia lại tưởng 'được mời', hoặc bực bội vì cách chia hóa đơn thiếu công bằng".

Ảnh minh họa: Pexels

Các chuyên gia gợi ý những nguyên tắc sau để tiền bạc không phá hỏng tình bạn.

Cân nhắc kỹ trước khi cho vay

Cho bạn vay tiền hiếm khi kết thúc suôn sẻ. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, niềm tin có thể được củng cố. Nhưng nếu thấy người vay vừa than thiếu thốn lại tiêu xài hoang phí, cảm giác bị lợi dụng là khó tránh khỏi.

"Trước khi cho vay, hãy trao đổi rõ kỳ vọng và thống nhất cách xử lý nếu có sự cố. Đừng để 'mất bò mới lo làm chuồng'", Matt Schulz, chuyên gia tài chính của LendingTree, khuyên. Nếu không muốn cho vay, hãy thẳng thắn từ chối.

Đòi nợ khéo léo

Nếu bạn e ngại bạn mình đã quên một khoản vay hay món đồ có giá trị, hãy nhắc nhẹ nhàng qua tin nhắn hoặc ứng dụng thanh toán. Một câu đơn giản như: "Này, cậu tiện chuyển lại tiền vé hòa nhạc hôm trước giúp tớ không?" sẽ hiệu quả hơn là im lặng và khó chịu.

"Hãy nhớ, đó là bạn của bạn. Giữ giọng điệu quan tâm và tôn trọng là chìa khóa", Williams nhấn mạnh.

Chủ động đề nghị chia hóa đơn công bằng

Trong một bữa ăn chung, việc chia đều hóa đơn có thể gây khó xử khi có người ăn nhiều, người ăn ít. Nếu bạn không thoải mái với việc này, hãy chủ động đề nghị tách hóa đơn hoặc chỉ trả phần của mình. Hiện nay, nhiều ứng dụng có thể giúp chia tiền tự động một cách công bằng và nhanh chóng.

Thống nhất ngân sách trước mỗi chuyến đi chung

Chi phí cho một chuyến du lịch chung phức tạp hơn nhiều so với một bữa ăn. Trước khi khởi hành, cả nhóm nên ngồi lại bàn bạc kỹ về ngân sách, cách thức chi trả và phương pháp chia tiền để tránh tranh cãi về sau.

Chuyên gia Williams gợi ý lập một bảng dự toán chi tiết các khoản chi và người phụ trách để mọi thứ được minh bạch, hạn chế tối đa hiểu lầm.

Chủ động hoàn trả các món đồ đã mượn

Không chỉ tiền bạc, việc mượn quần áo, đồ dùng cá nhân mà không trả cũng có thể làm rạn nứt tình bạn. Dù món đồ không quá đắt tiền, việc chủ động trả lại sớm thể hiện sự tôn trọng của bạn với người cho mượn và giúp duy trì mối quan hệ bền vững.

Bảo Nhiên (Theo World Journal)