5 quy tắc để vượt qua ly hôn nhiều xung đột

Trải qua một cuộc ly hôn với những cãi vã triền miên và thiếu hợp tác gây ra sự thăng trầm cảm xúc.

Nhiều người thậm chí nhận được những lời đe dọa, lăng mạ hoặc cáo buộc sai sự thật, đối mặt với sự tức giận hoặc bạo hành tinh thần.

Nghiên cứu của Canada cho thấy, khoảng 10-20% cặp vợ chồng ly hôn được xếp vào nhóm "xung đột cao". Họ là những cặp không thể vượt qua được sự chia tay đơn thuần, biểu hiện bằng những tranh chấp dai dẳng, dữ dội về việc nuôi dạy con cái và phân chia tài sản.

Theo chuyên gia tâm lý Lisa Zeiderman thuộc công ty luật Miller Zeiderman (Mỹ) có những cách để giảm bớt căng thẳng và giữ mọi việc đi đúng hướng.

Những phương án sau đây có thể giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng trong quá trình ly hôn.

Hướng tới mục tiêu đồng nuôi dạy con cái

Nguyên tắc cốt lõi của việc đồng nuôi dạy con thành công là hướng tới lợi ích của trẻ. Nên xây dựng lịch trình nuôi con, thỏa thuận về các quy tắc giao tiếp, khuyến khích mối quan hệ của trẻ với cả cha mẹ thay vì cấm cản. Theo chuyên gia, bạn có thể ghi lại mọi cuộc trò chuyện để giảm thiểu hiểu nhầm, gây cãi vã.

Đặt ra giới hạn và tuân thủ: Để tránh căng thẳng, cả hai cần rõ ràng về việc sẽ chỉ trả lời những tin nhắn liên quan đến lịch trình nuôi dạy con cái, nhu cầu học tập ở trường hoặc những chủ đề tương tự liên quan đến con cái. Nếu đối phương tiếp tục gây sức ép hoặc xúc phạm bạn, hãy nhớ rằng bạn có thể dừng cuộc trò chuyện.

Tránh gặp mặt trực tiếp: Nếu các cuộc nói chuyện trực tiếp thường dẫn đến cãi vã hoặc căng thẳng, nên chọn một hình thức giao tiếp khác cho những cuộc thảo luận cần thiết. Có thể sử dụng email hoặc tin nhắn qua ứng dụng. Nếu phải gặp mặt trực tiếp trong một sự kiện hoặc buổi trao đổi ở trường, hãy chọn một nơi công cộng. Ngay cả những bước nhỏ này cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong việc thiết lập bầu không khí cho cuộc trò chuyện của hai phía.

Trả lời ngắn gọn và tập trung: Trả lời dài dòng thường tạo cơ hội cho người kia tranh luận nhiều hơn. Do đó, nên đi thẳng vào vấn đề. Nếu bạn đang trả lời câu hỏi về thời gian đón trẻ, cần xác nhận lại và chuyển sang câu hỏi khác. Đừng trả lời những lời lẽ xúc phạm hoặc nhắc lại những vấn đề cũ. Một tin nhắn đơn giản, trực tiếp sẽ giảm thiểu nguy cơ mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Tránh đưa sự việc lên mạng xã hội: Việc đăng tải thông tin về ly hôn hay đối tác cũ hoặc bất cứ điều gì liên quan đến hôn nhân cũ của bạn có thể dễ dàng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả khi bạn cảm thấy muốn trút bầu tâm sự, hãy tránh chia sẻ bất cứ điều gì trên mạng xã hội. Nếu có thể, hãy tạm dừng sử dụng mạng xã hội một thời gian. Đây là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ bản thân và tránh những rắc rối không đáng có cho bạn và con cái.

Thùy Linh (Theo Psychology Today)