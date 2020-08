5 quán cà phê thoáng mát ngắm hồ Tây

Du khách có thể tránh nóng tại The Eastern and Oriental Tea House & Coffee Parlour , quán cà phê 4 tầng rộng rãi, xanh mát trên đường Quảng An. Tầng 1 là không gian quầy bánh với một chiếc chòi thư giãn hướng ra hồ Tây. Tầng 2 được trang trí theo phong cách phương Đông, với tông nâu trầm chủ đạo. Quán có ô cửa tròn hướng ra hồ Tây ở tầng 3 được nhiều bạn trẻ yêu thích chụp ảnh cùng. Tầng 4 có một khoảng sân mở ngoài trời, phù hợp cho khách ngồi hóng mát vào buổi tối. Ngoài đồ uống, quán còn có bánh ngọt của chủ quán người Pháp tự làm với giá 50.000 - 80.000 đồng. Ảnh: Emily Vu