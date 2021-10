5 quán cà phê đẹp mới mở tại Hà Nội

Nằm trên số 9 đường Thanh Niên, gần đền Quán Thánh là Ionah Coffee được sơn màu trắng và có dòng chữ nổi bật ngay cửa ra vào "Hello from Hanoi with love" (Lời chào với tình yêu từ Hà Nội). Tên quán, Ionah, là viết ngược lại của Hanoi. Quán cà phê theo phong cách tối giản, không gian bên trong được thiết kế khéo léo nên khá rộng rãi và có cả khu vực sân thượng. Ảnh: Duy Phong