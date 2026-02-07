5 ôtô tông liên hoàn trên cầu Nhật Tân

5 ôtô va chạm liên hoàn trên cầu Nhật Tân tối 7/2 khiến 2 làn đường hướng từ trung tâm Hà Nội đi sân bay Nội Bài bị chiếm dụng, giao thông ùn tắc kéo dài khoảng 4 km.

Khoảng 18h30, 5 ôtô loại 4 và 7 chỗ đâm liên hoàn trên cầu Nhật Tân hướng đi sân bay Nội Bài. Cú va chạm khiến các xe dính vào nhau, nằm chắn 2 làn đường.

Ít nhất 2 xe bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi, túi khí bung. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm giao thông ùn ứ từ cầu Nhật Tân đến đầu đường Võ Chí Công.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Hoa

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng tới hiện trường, phân luồng và giải quyết vụ việc.

Bị kẹt xe nhiều giờ, tài xế Mai Văn Tùng cho biết trong khoảng 1 tiếng, các phương tiện gần như chỉ di chuyển được vài trăm mét. Anh khuyến cáo người dân cân nhắc lộ trình nếu đi qua khu vực này.

Đến 21h, hiện trường tai nạn vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn.

Việt An