5 ôtô tông liên hoàn, cao tốc Trung Lương ùn tắc kéo dài

Tây NinhTai nạn liên hoàn giữa 5 ôtô trên cao tốc TP HCM - Trung Lương khiến dòng xe ùn ứ nhiều km, giao thông qua khu vực bị tê liệt gần 2 giờ, sáng 13/4.

Khoảng 8h, ôtô 7 chỗ chạy trên cao tốc theo hướng về TP HCM, khi đến đoạn qua xã Bình Đức, xe này bất ngờ tông vào ô tô 5 chỗ phía trước. Ba phương tiện khác gồm xe bán tải, ôtô 7 chỗ và xe tải không kịp xử lý, tiếp tục va chạm, tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn.

5 phương tiện gặp nạn nằm ở làn số 1 khiến cao tốc ùn ứ nhiều km. Ảnh: Nam An

Vụ tai nạn không gây thương vong, song cả 5 ôtô đều hư hỏng phần đầu và đuôi. Các xe nằm chắn làn trong sát dải phân cách khiến dòng phương tiện phía sau di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài nhiều km.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sau đó có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp đơn vị quản lý tuyến cao tốc di dời các phương tiện gặp nạn. Đến hơn 9h, hiện trường được giải tỏa, giao thông qua khu vực cơ bản được khôi phục. Nguyên nhân ban đầu được xác định do các xe không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đồ họa: Đăng Hiếu

Cao tốc TP HCM - Trung Lương dài khoảng 50 km, khai thác từ năm 2010. Những năm gần đây, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến tuyến thường xuyên ùn tắc, tai nạn. Tuyến cao tốc đang được triển khai mở rộng.

Nam An