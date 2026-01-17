5 nước đóng cửa tạm thời đại sứ quán ở Iran

Anh, Bồ Đào Nha, New Zealand, Ukraine và Slovakia tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Iran với lý do lo ngại về an ninh.

New Zealand và Slovakia hôm 16/1 thông báo tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Tehran và sơ tán nhà ngoại giao do tình hình an ninh xấu đi và nguy cơ xảy ra xung đột quân sự. Theo Bộ Ngoại giao New Zealand, các nhân viên ngoại giao của họ đã rời Iran an toàn trên các chuyến bay thương mại và hoạt động của đại sứ quán đã được chuyển đến Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

New Zealand khuyến cáo người dân không nên đến Iran thời gian này và kêu gọi các công dân đang ở Iran rời đi ngay lập tức, vì khả năng hỗ trợ lãnh sự "cực kỳ hạn chế".

Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar xác nhận hiện tất cả nhà ngoại giao và nhân viên sứ quán tại Tehran đều đã an toàn.

Đại sứ quán Ukraine tại Iran cùng ngày đưa ra thông báo tương tự. Họ cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật về việc nối lại hoạt động cũng như bất kỳ biện pháp bổ sung nào.

Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha cũng đã tạm đóng cửa sứ quán ở Iran. "Chúng tôi đã liên hệ với toàn bộ công dân Bồ Đào Nha tại quốc gia này, 8 người đã rời khỏi lãnh thổ Iran. Một số công dân đang làm thủ tục rời đi và 10 người, trong đó có 7 người mang hai quốc tịch Bồ Đào Nha - Iran, mong muốn ở lại", bộ này cho hay.

Biểu tình ở thành phố Kermanshah, Iran ngày 8/1. Ảnh: AFP

Anh là nước đầu tiên thông báo tạm thời đóng cửa sứ quán ở Iran. "Hiện đại sứ quán sẽ hoạt động từ xa. Khuyến cáo đi lại của Bộ Ngoại giao Anh cũng đã được cập nhật để phản ánh sự thay đổi về công tác lãnh sự này", phát ngôn viên chính phủ Anh ngày 14/1 cho hay.

Đại sứ Anh và tất cả nhân viên lãnh sự đã được sơ tán dựa trên đánh giá an ninh và quyết định về ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhân viên, theo một quan chức Anh.

Các cuộc biểu tình ở Iran khởi phát từ ngày 28/12/2025, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá, sau đó lan ra nhiều địa phương ở Iran và biến thành các cuộc đụng độ bạo lực với lực lượng an ninh. Biểu tình dường như đã lắng xuống những ngày gần đây.

Giới chức Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ kích động bạo loạn. Washington bác bỏ và nói rằng Tehran đang "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần đe dọa sẽ can thiệp quân sự vào Iran, liên quan đến vấn đề biểu tình. Tuy nhiên, truyền thông Trung Đông hôm 15/1 dẫn các nguồn thạo tin cho biết nhóm đồng minh Vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ đã thuyết phục được lãnh đạo Mỹ hoãn kế hoạch này, do lo ngại bất ổn kéo dài ở khu vực.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, Kyiv Independent, Portugal News)