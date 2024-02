5 nữ sinh làm than nén không khói từ vỏ cam, bưởi

Thấy bưởi ở quê rụng nhiều, Tú Anh và các bạn nảy ra ý tưởng làm viên than nén từ vỏ để khởi nghiệp, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu.

Với dự án "Công nghệ tách chiết tinh dầu và viên than nén từ vỏ cam, bưởi", thực hiện từ tháng 10/2023, nhóm ZestAroma đã lọt vào top 50 trong số 500 dự án tham dự cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" - SV Startup do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm nay.

Các thành viên trong nhóm gồm Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Vân Anh, Hoàng Hiếu Ngân, Lê Thị Phương (khoa Quản lý Kinh doanh) và Dương Thùy Trang (khoa Công nghệ Hóa) của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

"Dự án mới được triển khai khoảng 5 tháng nhưng chúng em đã nhận được nhiều kết quả, bài học ngoài mong đợi", Tú Anh nói.

Nhóm ZestAroma bàn luận về bao bì sản phẩm cùng thầy cô hướng dẫn, hôm 20/2. Ảnh: Đức Chiến

Tú Anh kể vào khoảng tháng 10/2023, khi Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo về cuộc thi Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp trường để chọn đội thi toàn quốc, Tú Anh cùng nhóm bạn, nhanh chóng quyết định "phải tham gia".

Trong một lần về nhà ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nơi trồng nhiều bưởi, Tú Anh thấy bưởi của nông dân rụng rất nhiều, phải bỏ đi một cách lãng phí. Không chỉ ở quê Tú Anh, khắp cả nước, tổng diện tích cây có múi khoảng 210.000 ha, trong đó chủ yếu cam và bưởi. Nguồn nguyên liệu vỏ cam, bưởi dồi dào nhưng không được xử lý, tái chế, khiến nhóm trăn trở.

Chia sẻ với thầy cô, nhóm nghĩ đến việc tách chiết tinh dầu từ vỏ cam, bưởi, sau đó tận dụng phần bã thừa để làm thêm một sản phẩm khác.

"Ban đầu, chúng em định làm phân vi sinh. Nhưng sau đó thấy thị trường có nhiều sản phẩm này, chúng em lại phải bàn bạc để tìm ra một sản phẩm mới hơn và thị trường cần hơn", Tú Anh nói, nhìn nhận giai đoạn này khó khăn, nảy ra nhiều tranh cãi trong nhóm.

Thế rồi, nhóm chú ý đến những thông tin về cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Người dân sử dụng các sản phẩm đốt, trong đó có viên than nén chưa qua xử lý, gây hại cho sức khỏe và môi trường. Tại Việt Nam, thị trường có than nén làm từ mùn cưa và vỏ dừa nhưng thời gian cháy ngắn. Lúc này, ý tưởng về viên than nén không khói làm từ vỏ cam, bưởi ra đời.

Sản phẩm tinh dầu và than nén không khói từ vỏ cam, bưởi của nhóm ZestAroma. Ảnh: HaUI

Thùy Trang là người nghiên cứu chính. Dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Minh Việt, giảng viên khoa Công nghệ Hóa, nữ sinh năm thứ tư đã nghiên cứu, thử nghiệm nhiều lần trong suốt hai tháng để cho ra sản phẩm như mong muốn.

Trang cho hay viên than nén này có ưu điểm là dễ cháy hơn các than không khói khác trên thị trường nhờ lượng tinh dầu dư thừa trong vỏ cam, bưởi. Than cũng cháy lâu hơn, khoảng 3-5 tiếng. Nhiệt lượng cháy đạt trên 6.900 kcal/kg, tương đương than đá. Sản phẩm của nhóm giảm thiểu phát thải CO2, thân thiện với môi trường.

Mẫu than nén không khói đã được gửi tới một số doanh nghiệp, Viện Vật liệu xây dựng của Bộ Xây dựng. Kết quả thử nghiệm cho thấy mẫu đạt chuẩn, bao gồm cả các tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Là giảng viên hỗ trợ về mặt nghiên cứu, TS Việt đánh giá sản phẩm của nhóm khả thi, giúp bà con nông dân phát triển kinh tế, nâng cao giá trị cây cam, bưởi Việt Nam, gây dựng nền kinh tế xanh, bền vững. Sản phẩm cũng đáp ứng 3 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Nói về các sinh viên, thầy Việt đánh giá cao sự chủ động, tận tâm với dự án. "Có những hôm, tôi nhận được cuộc gọi lúc 23h. Các em cũng chủ động nhờ kết nối với mentor (người hướng dẫn) bên ngoài để góp ý, trao đổi", thầy Việt nói.

TS Đỗ Thị Ngọc Lan, giảng viên khoa Quản lý kinh doanh, chuyên gia tư vấn khởi nghiệp và mô hình kinh doanh mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết nhóm đã được nghe chia sẻ, góp ý từ các chuyên gia đến từ Đại học Ngoại thương, Bách khoa Hà Nội hay Bộ Khoa học và Công nghệ.

"Các chuyên gia chia sẻ việc chiết xuất tinh dầu hay làm viên than nén có thể nhiều người đã làm. Sự khác biệt là các em làm ra hai sản phẩm này từ một nguồn nguyên liệu. Điều này được đánh giá cao", cô Lan thông tin, cho biết vì thế một số doanh nghiệp đồng ý đồng hành, hỗ trợ nhóm.

Sản phẩm đang trong quá trình kiểm thử và tiếp tục cải tiến. Nhóm chưa tiết lộ giá thành.

5 nữ sinh chế viên than nén từ vỏ cam, bưởi để khởi nghiệp Hiếu Ngân (trái) và Thuỳ Trang trong một đoạn video giới thiệu sản phẩm. Video: Nhân vật cung cấp

Nhóm sinh viên hy vọng sản phẩm lọt vào vòng chung kết cuộc thi SV Startup, đồng thời đem dự án đến một cuộc thi khác ở nước ngoài.

"Những gì học được thông qua các cuộc thi giúp chúng em trưởng thành hơn và có thêm nhiều kiến thức bổ ích", Vân Anh, thành viên nhóm, nói.

Với em, những trải nghiệm khi gặp chuyên gia, tự tay làm bản kế hoạch tài chính, marketing, học hỏi cách xây dựng thương hiệu, định giá, tính giá thành... là "hành trang hữu ích cho sự nghiệp trong tương lai".

"Chúng em rất nghiêm túc với dự án này, hy vọng có thể đưa sản phẩm ra thị trường trong thời gian sớm nhất", Vân Anh nói.

Dương Tâm