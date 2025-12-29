5 nơi du khách không thể ghé thăm năm 2026

Chùa Gounsa ở Hàn Quốc, sông Mỹ ở công viên Walt Disney World hay hầm mộ Paris là những điểm đến du khách chưa thể ghé thăm năm 2026.

Dưới đây là danh sách các điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới sẽ đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn từ năm 2026.

Chùa Gounsa, Hàn Quốc

Ngôi chùa 1.300 năm tuổi nằm tại thị trấn Uiseong, Hàn Quốc, địa danh Phật giáo quan trọng, bị thiêu rụi hoàn toàn trong vụ cháy rừng lan rộng hồi tháng 3. Chùa và ba ngôi chùa lân cận khác, đang được trùng tu nhưng chưa có thời gian cụ thể mở cửa lại. Du khách có thể chọn điểm đến thay thế là chùa Bongjeongsa, cũng 1.300 năm tuổi, được biết đến là công trình kiến trúc bằng gỗ cổ nhất nước. Quần thể chùa Bongjeongsa nằm cách chùa Gounsa khoảng 35 km, tại thành phố Andong.

Chùa Gounsa khi chưa bị cháy. Ảnh: AFP

Bảo tàng Thảm Bayeux, Pháp

Loạt tranh thêu từ thế kỷ XI mô tả cuộc chinh phục nước Anh là một trong những hình thức ghi chép lịch sử bằng hình ảnh cổ xưa và được bảo tồn tốt nhất thế giới, nằm tại bảo tàng Thảm Bayeux ở thị trấn cùng tên của nước Pháp.

Thị trấn Bayeux đã đóng cửa bảo tàng từ tháng 8 năm nay để nâng cấp và mở rộng. Công trình dự kiến mở lại vào năm 2027, dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của William the Conqueror (William xứ Normandy), người đã chỉ huy quân đội xâm chiếm đảo Anh vào năm 1066.

Các bức thêu trong bảo tàng Thảm Bayeux. Ảnh: AFP

Hầm mộ Paris (Paris Catacombs), Pháp

Hầm mộ Paris, một trong những điểm tham quan rùng rợn nhất thành phố, nơi hài cốt của hàng triệu người dân Pháp xưa được trưng bày trong hệ thống đường hầm dài gần 1,6 km. Hầm mộ nằm bên dưới khu Montparnasse, từng là mỏ đá vôi. Công trình đang được sửa chữa và dự kiến mở cửa vào năm 2026 nhưng chưa xác định thời gian cụ thể. Theo các chuyên gia du lịch của CNN, đây là điểm đến đặc biệt được yêu thích với du khách quốc tế.



Những người say mê các di tích liên quan đến xương cốt có thể thỏa mãn sự tò mò tại Sedlec Ossuary ở Cộng hòa Czech, thường được gọi là "nhà thờ xương". Công trình được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nằm tại thị trấn Kutná Hora, cách Prague khoảng 74 km.

Hầm mộ Paris. Ảnh: AFP

Bảo tàng Collecting & Design, Mỹ

Được thành lập tại Las Vegas, Mỹ, bảo tàng thể hiện tình yêu với những món đồ tí hon của nhà làm phim Mỹ Jessica Oreck. Du khách có thể đến chiêm ngưỡng bộ sưu tập, từ những cục tẩy nhỏ xíu hay các bức tượng cao khoảng 2,5 cm.

Sau khi khu trung tâm thương mại nơi bảo tàng tọa lạc dự kiến bị phá dỡ, Oreck đưa bộ sưu tập lên xe, chở đi khắp nước Mỹ. Hiện bảo tàng chưa tìm được điểm cố định để thay thế.

Rivers of America tại Walt Disney World, Mỹ

Disney luôn nâng cấp các công viên của mình. Khu vực mới nhất chuẩn bị "lột xác" là Rivers of America, dòng sông nhân tạo nằm trong công viên giải trí Walt Disney World.

Người hâm mộ nói lời chia tay khu vực này vào tháng 8 khi nơi đây được chuyển đổi công năng sang các trò chơi giải trí khác.

Khu vực sông Mỹ (Rivers of America) sẽ đóng cửa và chuyển sang công năng khác phục vụ du khách tại Walts Disney World. Ảnh: Flickr



Anh Minh (Theo CNN)