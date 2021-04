5 nhóm nhảy xuất sắc ở Bán kết 'Dance For Youth' miền Nam

Vòng Bán kết "Dance For Youth" khu vực miền Nam diễn ra tại trường Đại học Kinh tế TP HCM (59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3). The Bright (Đại học Cần Thơ) là đội đầu tiên được giám khảo xướng tên vào Chung kết toàn quốc. Họ thể hiện vũ đạo theo chủ đề "The Bright Showcase", dàn dựng sân khấu theo phong cách một chuyến bay, kêu gọi mọi người đảm bảo an toàn khi bước lên phi cơ. Các thành viên diện trang phục theo phong cách rap, sau lưng in ngọn lửa đỏ thể hiện sức trẻ rạo rực.

Trên nền phần rap lời Việt, nhóm thể hiện những màn xoạc chân, nâng đỡ và bước nhảy mạnh, nhanh như các vũ công chuyên nghiệp.

The Bright thành lập năm 2018 nhằm thỏa mãn đam mê, gắn kết và lan truyền sự tuyệt vời của việc chuyển động cơ thể nói riêng và cộng đồng nhảy nói chung.