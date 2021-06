5 nguyên tắc nằm lòng cho nhà đầu tư chứng khoán F0

Tâm lý, phương pháp đầu tư, quản trị rủi ro, xác định vị thế và kỷ luật là những nguyên tắc nhà đầu tư F0 cần xác định khi nhập môn chứng khoán.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn - Giám đốc Môi giới Hội sở Công ty Chứng khoán Mirae Asset, có vô số nguyên nhân dẫn đến thất bại trong đầu tư chứng khoán. Trong đó, ba nguyên nhân trọng yếu nhất mà các nhà đầu tư mới tham gia thị trường thường mắc phải. Đó là thiếu một phương pháp đầu tư hiệu quả; tâm lý cho rằng mình nắm chắc kiến thức và đủ nhanh nhạy; cuối cùng là ham muốn làm giàu quá nhanh chóng.

Chuyên gia có 20 năm kinh nghiệm "chinh chiến" trên thị trường cho rằng, nhà đầu tư cần hiểu được vị thế và những rủi ro của mình khi đầu tư, đánh giá được các yếu tố vĩ mô hiện tại, đặc trưng của ngành nghề đang tác động đến doanh

nghiệp dự định đầu tư như thế nào.

Nhà đầu tư cũng cần xác định xu hướng thị trường, chọn điểm mua bán phù hợp và gia tăng hiệu quả dầu tư, đồng thời tránh được những cạm bẫy rình rập khiến nhà đầu tư thua lỗ.

Việc kiểm soát tâm lý trong đầu tư cũng đóng vai trò quan trọng, sau khi được chia sẻ kiến thức - kinh nghiệm về việc xác lập các tiêu chí cụ thể về tính kiên trì và kỷ luật đối với một thương vụ đầu tư. Đồng thời nhà đầu tư chỉ nên mạo hiểm đúng thời điểm để tận dụng các cơ hội đầu tư vượt trội, bắt đầu từ việc xây dựng cho mình các nguyên tắc tối ưu hóa vốn đầu tư.

Những lưu ý quan trọng nhất đối với nhà đầu tư F0 sẽ được đúc kết trong chủ đề "Bộ nguyên tắc 'vàng' cho nhà đầu tư chứng khoán F0" trong eConference phát sóng lúc 20-22h ngày 30/6 trên nền tảng eBox.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - người từng có "bài học đau thương" với chứng khoán năm 2007.

eConference "Kinh nghiệm thực chiến cho nhà đầu tư F0" tập hợp 6 chia sẻ từ những bài học thực tế, có tính ứng dụng cao và ứng dụng nhanh trong bối cảnh thị trường hiện tại. Người tham gia có cơ hội lắng nghe chia sẻ từ những chuyên gia, nhà đầu tư am tường thị trường, có nhiều trải nghiệm và nắm bắt những "case study" quan trọng. Đây được cho là một phương pháp hiệu quả và tối ưu chi phí, giúp nhà đầu tư F0 tránh được những sai lầm không đáng có do non kinh nghiệm, thiếu kỹ năng xử lý những tình huống biến động trên thị trường.

Trong eConference này, ông Huỳnh Minh Tuấn sẽ cung cấp cho người tham gia những bài học kinh nghiệm chắt lọc ở hai chủ đề "Bộ nguyên tắc 'vàng' cho nhà đầu tư chứng khoán F0" và "Những yếu tố tác động đà tăng giảm giá cổ phiếu". Từ đó giúp nhà đầu tư nắm bắt xu hướng thị trường hiệu quả và tìm cơ hội trong thời gian tới.

Ông Tuấn có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài sản, là người dẫn dắt và đào tạo nhiều đội ngũ chuyên gia đầu ngành, chuyên gia tư vấn và quản lý tài sản cho hơn 3.000 khách hàng là nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) 3.000 tỷ đồng. Xuất thân cũng là một nhà đầu tư F0, ông Tuấn đã trải qua những bài học đau thương trên thị trường chứng khoán giai đoạn 2007 - giai đoạn nhà đầu tư đặt niềm tin rất lớn vào việc "mua là thắng".

Với lợi thế am hiểu ngành nghề, tư duy kinh doanh và những bài học "xương máu" suốt 20 năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Tuấn quan niệm cần tạo thế chủ động và đón đầu cơ hội, từ đó giúp nhà đầu tư hiểu rõ và nắm bắt xu hướng, an tâm về vị thế của mình trên thị trường.

Ngoài ra, eConference "Kinh nghiệm thực chiến cho nhà đầu tư chứng khoán F0" còn cung cấp cho người tham gia những thông tin, kinh nghiệm liên quan đến Tâm lý khi đầu tư, Phương pháp đầu tư, Lựa chọn cổ phiếu cho người mới bắt đầu, và Cách đi tìm "đại dương xanh" trong thị trường chứng khoán.

