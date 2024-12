5 người Trung Quốc vượt sông trốn sang Việt Nam bằng bè gỗ

Bình ĐịnhLu Yu Wen - kẻ bị Trung Quốc truy nã, và 4 đồng hương được nhóm người Việt mở đường mòn, đưa lên bè gỗ trôi theo sông vào Việt Nam thì bị phát hiện.

Ngày 12/12, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Định cho biết đã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, bàn giao Lu Yu Wen cho Công an Trung Quốc và trục xuất 4 công dân khác của nước này do nhập cảnh trái phép.

Trước đó, làm việc với cảnh sát, Lu Yu Wen khai anh ta cùng nhóm 4 người muốn trốn sang Việt Nam để tìm đường sang Campuchia, Thái Lan.

Công an tỉnh Bình Định bàn giao Lu Yu Wen (thứ 5 từ trái sang) cho Công an Trung Quốc. Ảnh: Công an tỉnh Bình Định.

Theo điều tra, ngày 30/10, Lu Yu Wen và Fan Fei, Lui Xiao Bing, Ha Jia Long và Zou Wen Jie (từ các địa phương khác nhau) tập trung tại Đại Tân, Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tiếp đó, họ di chuyển đến Khu cảnh quan thác Bản Giốc ở biên giới Việt - Trung (thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Tại đây, họ được 3 người Việt Nam đưa đi theo đường mòn lối mở, lên bè gỗ vượt sông nhập cảnh trái phép.

Sau khi vào Việt Nam, Lu Yu Wen được một số người Việt chở bằng ôtô qua nhiều tỉnh thành, đến xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, thì bị công an phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 28/11, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với nhóm người trên về hành vi Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật, bên cạnh trục xuất còn phạt tiền 4 triệu đồng một người.

Văn Linh