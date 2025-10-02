5 người trong tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' bị truy tố

Bị can Đào Minh Quân và bốn người của tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' bị VKSND Tối cao truy tố và đề nghị ra đầu thú.

VKSND Tối cao cho hay ngày 30/9 đã truy tố Đào Minh Quân (Đào Văn) về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo điều 84 Bộ luật Hình sự 1999 và điều 109 Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng vụ án, VKSND Tối cao truy tố Phạm Lisa (Phạm Anh Đào, Lisa Phạm) về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Huỳnh Thị Thắm (Huỳnh Tammy Thắm), Đào Kim Quang (Francis Andre Solvang, Đào Văn Tiền) và Lâm Ái Huệ (Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm) về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

VKS đề nghị 5 bị can hãy đến trụ sở Cơ quan Công an, VKSND tại Việt Nam đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Bộ Công an từng thông báo tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", tiền thân là tổ chức "Tân Dân Chủ", là tổ chức khủng bố. Tổ chức này có trụ sở đặt tại 2807 Anaheim, CA 92814, Mỹ, do Đào Minh Quân cầm đầu, chỉ huy. Quân tự xưng là "Thủ tướng" của "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Đào Minh Quân đang bị truy tố, đề nghị ra đầu thú. Ảnh: Bộ Công an Sau khi thành lập, Quân và số cầm đầu tổ chức này đến các trại tị nạn người Việt Nam ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á tuyển mộ lực lượng. Người sau đó được đưa về Việt Nam theo đường hồi hương để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại. Năm 2015, số cầm đầu "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" chỉ đạo cơ sở móc nối, lôi kéo phát triển lực lượng, thành lập các "chí nguyện đoàn'" trong nước. Nhóm này khảo sát tìm địa điểm lập căn cứ, mua vũ khí nhằm thực hiện các hoạt động manh động, khủng bố song đã bị cơ quan an ninh Việt Nam kịp thời phát hiện ngăn chặn. Năm 2017, tổ chức này ráo riết phát triển lực lượng, thành lập các nhóm Phượng Hoàng, Mãng Xà, Biệt động quân, Đại Việt, nhằm khủng bố, phá hoại, ám sát cán bộ. 2 thành viên là Phan Angel và Nguyen James Han được cử về nước cung cấp tài chính và trực tiếp chỉ đạo hoạt động. Theo chỉ đạo của số cầm đầu, ngày 8/4/2017, các nghi phạm trong nước đã ném bom xăng gây cháy 320 chiếc xe máy tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chúng còn đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 22/4/2017 và tiến hành khảo sát, lên kế hoạch gây cháy, nổ trụ sở các cơ quan công quyền và một số nhà máy, xí nghiệp nhưng song đã bị ngăn chặn. Cuối năm 2017, TAND TP HCM đã tuyên phạt 15 người từ 4 đến 16 năm tù về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Phạm Dự