5 người nhập viện sau ăn lẩu vỉa hè do ngộ độc rượu

Ngày 20/10, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cho biết nguyên nhân khiến 5 người phải nhập viện sau khi ăn tại quán lẩu vỉa hè là ngộ độc rượu.

Theo đó, kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia cho thấy hàm lượng methanol ở chén rượu uống dở và chai rượu trắng trên bàn ăn là 16,7%. Hàm lượng này cao gấp nhiều lần quy định.

Kết hợp với dấu hiệu lâm sàng do Bệnh viện đa khoa tỉnh báo cáo, Sở Y tế Bắc Kạn kết luận nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm này là do rượu.

Hôm 17/10, 5 người đến ăn lẩu và uống rượu tại quán ăn trên đường Thanh Niên, phường Sông Cầu, sau khoảng 10 phút thì có dấu hiệu ngộ độc. Các bác sĩ không thông tin cụ thể những món ăn có trong bữa lẩu. Bệnh viện đã xử trí xông dạ dày, thở oxy, bơm rửa đường tiêu hóa. Hiện, các bệnh nhân đã được xuất viện.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu tạm thời đình chỉ quán lẩu để điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 5 người phải nhập viện. Sở Y tế Bắc Kạn lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm chuyển về Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia xét nghiệm.

Methanol hay còn gọi là cồn công nghiệp có nhiều công dụng như làm sơn, dung môi. Tuy nhiên, chất này rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol.

Ngộ độc rượu từ ethanol thường nhẹ hơn, triệu chứng giống say rượu. Trong khi ngộ độc rượu do methanol thường nặng hơn, do bị pha cồn công nghiệp vào đồ uống. Người ngộ độc methanol nhập viện muộn có thể bị toan chuyển hóa, tổn thương đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Triệu chứng ngộ độc rượu methanol thường xuất hiện sau khi uống 1-2 ngày. Dấu hiệu gồm bí tiểu, đau đầu kéo dài, mệt mỏi tăng dần, ý thức lơ mơ hoặc kích thích vật vã, mất tỉnh táo. Đặc biệt, người bệnh có dấu hiệu rối loạn thị lực rất sớm, thường nhìn thấy đám mây trắng như sương mờ trước mặt.

