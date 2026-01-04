5 người nhập viện, một trẻ tử vong nghi ngộ độc thực phẩm

Gia đình này ở bản Kích Máng, xã Mường Giôn, ăn hoa quả và sữa chua do người chú ruột đi làm ăn xa mua về trong kỳ nghỉ Tết dương lịch. Sau khi ăn tối 31/12/2025, 3 em bé đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, cấp cứu tại trạm y tế xã sau đó chuyển đến Bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai. Trên đường đi cấp cứu, bé trai 3 tuổi tử vong ngoại viện.

Hôm sau, thêm 3 người nữa trong gia đình có triệu chứng tương tự, vào Bệnh viện Khu vực Quỳnh Nhai.

Như vậy, tổng cộng 6 người có triệu chứng bất thường giống nhau và đều sau ăn trái cây và sữa chua, chẩn đoán ban đầu nghi ngộ độc thực phẩm.

Hiện, hai người lớn được ra viện, một bé đã mất, còn 3 cháu nhỏ được theo dõi trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trung tâm y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Công an vào cuộc để làm rõ vụ việc. Hiện chưa có kết luận nguyên nhân, cũng chưa rõ trái cây và sữa chua được mua tại đâu.

Ngày 4/1, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, yêu cầu ngành y tế Sơn La điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, đồng thời xét nghiệm mẫu thực phẩm lẫn bệnh phẩm tìm nguyên nhân.

Lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình bệnh nhân. Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Mường Giôn

Bộ Y tế khuyến cáo cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu. Người dân cần lựa chọn thực phẩm an toàn và trong hạn sử dụng, bảo quản đúng cách.

Lê Nga