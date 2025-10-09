5 người ngất trong phòng kín nhà hàng do ngộ độc khí CO

TP HCM5 người đàn ông cùng dự tiệc tại phòng kín nhà hàng ở phường Chánh Hưng, được nhân viên phát hiện nằm gục trên sàn, lơ mơ, bác sĩ xác định họ ngộ độc khí CO.

Ngày 9/10, BS.CK1 Bùi Anh Triết, Phó Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết nhóm bệnh nhân được Trung tâm Cấp cứu 115 đưa đến trong tình trạng suy giảm tri giác, đau đầu, nôn ói, tối 7/10. Qua khai thác thông tin, kíp trực ghi nhận nhà hàng có dùng máy phát điện trong phòng kế bên khu vực tiệc.

Bác sĩ xử trí theo hướng ngộ độc khí hàng loạt, nghi do khí CO - loại khí không màu, không mùi nhưng cực độc. Các bệnh nhân được thở oxy liều cao, bù dịch và làm xét nghiệm. Kết quả xác nhận cả 5 đều ngộ độc khí CO. Nhờ được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, họ đã hồi phục tri giác, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Khí CO sinh ra khi đốt cháy không hoàn toàn nhiên liệu chứa carbon như than, củi, gas, dầu, xăng. Trong không gian kín hoặc thông khí kém, khí này tích tụ nhanh, gây ngộ độc chỉ sau vài phút. Khi hít phải, CO gắn chặt với hemoglobin trong máu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy, dẫn đến thiếu oxy mô, tổn thương não và tim, có thể tử vong nếu không được phát hiện kịp thời.

Các bệnh nhân ngộ độc khí CO khi vào cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Triết, triệu chứng ngộ độc khí CO thường mơ hồ, dễ nhầm với cảm cúm hay rối loạn tiêu hóa như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, mệt mỏi, lơ mơ, rối loạn tri giác, thậm chí ngất xỉu. Trường hợp nặng có thể co giật, hôn mê, ngừng thở hoặc ngừng tim.

Ngộ độc CO còn có thể để lại di chứng thần kinh lâu dài như giảm trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, tổn thương tim, não. Đáng lo ngại là khí này không màu, không mùi, không vị, nên nạn nhân thường không nhận ra cho đến khi đã nguy kịch.

Các vụ ngộ độc khí CO thường xảy ra vào mùa mưa hoặc khi mất điện, do người dân dùng máy phát điện hay than tổ ong trong không gian kín. Nhiều vụ thương tâm xảy ra vì nạn nhân không kịp phát hiện và xử trí.

Để phòng tránh, bác sĩ khuyên người dân tuyệt đối không dùng máy phát điện, bếp than, bếp gas hay thiết bị sưởi trong phòng kín, kể cả khi chỉ dùng tạm thời. Mọi người cũng không nên ngủ trong phòng có than đang cháy, luôn phải đảm bảo thông khí tốt khi sử dụng thiết bị sinh nhiệt. Nếu thấy chóng mặt, buồn nôn, đau đầu khi ở phòng kín, cần ra ngoài ngay lập tức, mở cửa thông gió và gọi cấp cứu.

Lê Phương