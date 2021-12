5 người đi ôtô tạt sơn căn nhà

Bình ThuậnNgoài chiếc quách (loại đựng tro cốt) đặt trước cửa gia đình F0 đang cách ly y tế, camera an ninh ghi hình 5 người đi ôtô tạt sơn vào trong, nghi để đòi nợ.

Ngày 10/12, Công an huyện Hàm Thuận Nam xác định sự việc gây mất an ninh trật tự, truy xét nhóm thủ phạm để xử lý.

Nhà F0 bị tạt sơn, "khủng bố tinh thần". Ảnh: Tư Huynh

Sáng 9/10, 7 người trong gia đình F0 - đang thực hiện cách ly y tế, điều trị tại nhà ở xã Tân Thành, hoảng hốt khi thấy trước cửa chiếc quách có dòng chữ "Thoa về trả nợ" và xấp giấy vàng mã phủ phía trên. Trước sân, cổng bảng hiệu tạp hóa của gia đình bị tạt sơn đỏ tung tóe.

Trích xuất camera an ninh, Công an Hàm Thuận Nam xác định sự việc do 5 người đi ôtô thực hiện lúc gần 1h sáng. Nhóm này đeo khẩu trang, hình ảnh camera mờ, nên cảnh sát chưa thể nhận dạng.

Chiếc quách do nhóm người đi ôtô bỏ trước nhà F0. Ảnh: Tư Huynh

Theo tường trình của chủ nhà, con gái họ có vay tiền của người ở TP Phan Thiết. Tiền lãi quá cao, gia đình đã bán một mảnh đất trả nợ nhưng chưa đủ theo yêu cầu. Vợ chồng chủ nợ từng đe dọa sẽ "xẻo thịt", thuê người làm đám tang nếu gia đình không trả hết tiền.

Việt Quốc