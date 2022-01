5 người đánh công an ở khu cách ly

Nghệ AnLương Văn Nọi trèo qua bờ rào khu cách ly vào thăm bạn gái, bị công an phát hiện nên hô hào đồng bọn tấn công.

Ngày 18/1, Nọi (24 tuổi), Lô Văn Hương (23 tuổi), Lương Văn Khăm (25 tuổi), Moong Văn Khăm (20 tuổi) và Lương Văn Ca (26 tuổi) trú huyện Kỳ Sơn bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ, Công an Kỳ Sơn cho biết.

Nhóm bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV

Theo hồ sơ, tối 15/1 sau chầu nhậu, Nọi tới khu cách ly Covid-19 tại nhà cộng đồng bản Huồi xã Keng Đu (Kỳ Sơn), trèo tường vào thăm bạn gái.

Phát hiện Nọi vi phạm, công an xã đã yêu cầu chấm dứt hành vi, song không được chấp hành. Nọi gọi thêm 4 người bạn cùng lao vào tấn công một công an. Một số người dân khi phát hiện đã can ngăn hành vi côn đồ này.

Phương Linh