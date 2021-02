5 người đâm xuồng máy vào công an, cướp lại hàng lậu

An GiangKhi chiếc vỏ lãi composite chở hàng lậu bị công an bắt, Lê Minh Điện cùng 4 đồng phạm chạy xuồng máy đuổi theo tấn công, cướp lại.

Hiện trường vụ việc trên sông Châu Đốc. Ảnh: An Phú

Ngày 21/2, Điện, Huỳnh Hoàng Tuấn, Lê Hoàng Bửu, Nguyễn Thanh Hồng, Đào Văn Thanh (20-29 tuổi, cùng ở TP Châu Đốc) bị Công an huyện An Phú khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra, tối 31/1, Điện được người quen ở Campuchia thuê cảnh giới và canh đường cho phương tiện chở hàng lậu vào TP Châu Đốc với tiền công 500.000 đồng.

Sáng hôm sau, chiếc vỏ lãi (ghe làm bằng composite) chở hàng lậu gồm bếp gas và xe đạp điện từ Campuchia vào tuyến sông Châu Đốc thuộc huyện An Phú. Lúc này lực lượng chống buôn lậu Công an An Giang tuần tra phát hiện và ra hiệu lệnh kiểm tra thì hai người đàn ông trên vỏ lãi nhảy xuống sông bơi về bên kia biên giới.

Từ trái sang: Tuấn, Điện, Bửu, Thanh và Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: An Phú

Trong lúc lực lượng chức năng đưa phương tiện cùng số hàng lậu về chốt kiểm tra thì Điện gọi nhờ Thanh, Hồng, Bửu và Tuấn cùng đi cướp lại. 5 người lên xuồng máy truy đuổi, đâm vào lực lượng chức năng, đẩy thượng úy Đặng Văn Bé Hai ngã xuống sông và giật lại hàng lậu.

Lúc này, đồng đội của thượng uý Bé Hai lái canô lao đến giải vây. Điện cùng các đồng phạm lên xuồng máy bỏ trốn, đến ngày 16/2 ra đầu thú.

An Phú