5 người cho vay lãi 'cắt cổ' bị bắt

Lâm ĐồngVợ chồng Đoàn Bảy, 63 tuổi, cùng đồng phạm bị cáo buộc tổ chức cho vay 130 tỷ đồng với lãi suất lên đến 240% một năm, buộc người vay phải sang tên nhà đất.

Bảy cùng vợ là Lâm Thị Phước (59 tuổi, trú phường Phú Thủy), Nguyễn Thành Pháp, Nguyễn Thị Bích Trâm, Lâm Hán Tiến (31-52 tuổi) vừa bị bắt giam về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết ngày 8/8.

Khám xét nhà các bị can, công an thu giữ nhiều tỷ đồng tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm trị giá 84 tỷ đồng, 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 2 giấy thế chấp nhà cùng nhiều trang sức được cho liên quan vụ án.

Vợ chồng bị can Đoàn Bảy (bên phải) lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, trong 5 năm qua, nhóm bị can đã cho nhiều người vay tổng cộng hơn 130 tỷ đồng. Trong đó, vợ chồng Bảy cùng Pháp đã thu lãi từ 10% đến 20%/tháng (tương đương 120% đến 240%/năm).

Vợ chồng Tiến - Trâm (trú ở phường Bình Thuận) có mối quan hệ với vợ chồng Bảy, cũng thường giới thiệu người vay qua lại cho nhau để cùng hưởng lợi.

Họ buộc người vay phải viết giấy mượn nợ và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ liên quan khác. Khi con nợ chậm trả lãi hoặc mất khả năng trả, nhóm này chia nhau gọi điện, nhắn tin đe dọa, đến nhà gây áp lực buộc phải trả hoặc chuyển nhượng tài sản để trừ nợ.

Bị can Lâm Hán Tiến. Ảnh: Công an cung cấp

Tư Huynh