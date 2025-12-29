5 người cầm hung khí đánh tới tấp 'đối thủ'

TP HCMDo mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh niên cầm hung khí chặn đường "đối thủ" đánh tới tấp, chém xuống đường hăm dọa.

Ngày 29/12, Công an phường Thuận Giao tạm giữ 5 người để điều tra hành vi tấn công nam thanh niên trọng thương tại khu phố Hòa Lân 2.

Nhóm thanh niên cầm hung khí hành hung 'đối thủ' giữa đường Hình ảnh nhóm thanh niên cầm hung khí đánh người trên đường. Video: Thái Hà

Tối 28/12, nhóm này mang theo hung khí đến phường Thuận Giao thì phát hiện "đối thủ" đang ngồi nhậu bên đường nên truy đuổi.

Khi chặn được, cả nhóm lao vào đánh khiến nạn nhân bị thương, đồng thời dùng hung khí chém xuống đường để thị uy, làm nhiều người đi đường hoảng sợ.

Sự việc chỉ dừng lại khi có người hô "cảnh sát đến", nhóm trên mới lên xe bỏ đi. Toàn bộ diễn biến được người dân dùng điện thoại quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Công an phường Thuận Giao vào cuộc truy xét, đến sáng nay đã mời 5 người liên quan về trụ sở làm việc. Tại đây, nhóm này khai có quen biết và mâu thuẫn với nạn nhân từ trước nên mang theo hung khí đi tìm để "nói chuyện".

