5 người 'biểu diễn' đua ôtô đăng TikTok bị bắt

Bà Rịa - Vũng TàuNguyễn Hoàng Thành, 24 tuổi, cùng 4 người bị cáo buộc gây rối vì "biểu diễn" đua ôtô, quay video đăng lên Tiktok.

Nguyễn Hoàng Thành, ngụ Đồng Nai; Lê Thành Đạt, Ngô Thành Tính, Lê Thành Tiến và Võ Dương Bảo Hưng (20-21 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) bị Công an TP Vũng Tàu bắt tạm giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng, ngày 9/11.

Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra sau gần 8 tháng xác minh, làm việc với những người liên quan đến các video đăng tải trên TikTok.

Nhóm bị can tại Công an TP Vũng Tàu. Ảnh: Quốc Phong

Theo điều tra, chiều 25/3, nhóm Thành đi 3 ôtô từ Bình Dương đến Vũng Tàu chơi. Khuya cùng ngày, tại đường 2 Tháng 9 (phường 11, TP Vũng Tàu), họ dừng xe, rủ nhau quay video đua ôtô để đăng lên mạng xã hội.

Đạt và Tính rồ ga diễn cảnh hai ôtô xuất phát trong cuộc đua tốc độ, để Thành quay video. Sau đó đến lượt Thành cầm lái xe khác xoay vòng trên đường, khói từ lốp xe bốc lên mù mịt để các bạn ghi hình. Hôm sau, một người trong nhóm đăng video lên TikTok.

Theo Công an TP Vũng Tàu, việc đăng tải, phát tán video có nội dung vi phạm pháp luật đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội; ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống... của giới trẻ. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của hai người khác đi cùng nhóm Thành.

Hình ảnh lốp ôtô bốc khói khi Thành biểu diễn xoay vòng xe. Ảnh cắt từ video

Hành vi của Thành và đồng phạm có tính chất tương tự như vụ người mẫu Ngọc Trinh - đã bị bắt hôm 19/10 với cáo buộc Gây rối trật tự công cộng. Hay mới đây, ngày 24/10, nhóm thanh niên "làm xiếc" với xe máy trên quốc lộ 1, thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng bị bắt.

Trường Hà