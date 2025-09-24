5 người bị sóng cuốn khi tắm biển

Quảng NgãiNhóm người tắm biển Mỹ Khê bị sóng lớn cuốn, trong đó có trường hợp trôi dạt cách bờ hơn 300 m, được tổ quản lý cứu kịp thời, sáng 24/9.

Khoảng 6h, nhóm 5 người địa phương, trong đó có cụ ông 76 tuổi, tắm biển Mỹ Khê (thuộc TP Quảng Ngãi cũ). Khi đang bơi, bất ngờ khu vực xuất hiện sóng lớn đẩy mọi người trôi xa, có trường hợp bị nước cuốn hàng trăm mét.

Sự việc được Tổ quản lý biển Mỹ Khê phát hiện. Bốn người trong nhóm đã bơi ra dìu các nạn nhân vào bờ. Thời điểm này trên biển có hơn 300 người đang tắm.

Ông Phạm Hoàng Ân, Tổ phó Tổ quản lý biển Mỹ Khê, cho biết ảnh hưởng bão Rasaga, biển ở khu vực sóng lớn, xuất hiện dòng chảy xa bờ rất nguy hiểm. Đơn vị đã cắm biển cảnh báo, khuyến cáo người dân không bơi xa.

Bãi biển Mỹ Khê cách trung tâm Quảng Ngãi khoảng 12 km, là điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh. Đây cũng là khu vực được người dân địa phương tắm biển, tập thể dục buổi sáng.

Phạm Linh