5 nghi can giết người chạy trốn sang Campuchia

Long AnHà Quang Tuấn cùng bốn thanh niên 17-21 tuổi sau khi "nổ súng giết người" ở Thanh Hoá đã vào miền Tây, trốn sang Campuchia nhưng không thoát.

5 thanh niên liên quan vụ án Giết người bị bắt giữ khi vừa trốn sang Campuchia. Ảnh: Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây

Chiều 26/7, Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, được Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị phối hợp bắt giữ nhóm Tuấn - liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng, đang có mặt tại khu vực này. Nhiều cán bộ, chiến sĩ lập tức phối hợp lực lượng biên phòng tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ, các tổ tuần tra biên giới Campuchia... rà soát.

Qua thiết bị định vị, lực lượng chức năng phát hiện 5 nghi can đang lẩn trốn tại địa điểm thuộc huyện Chanhthrea, tỉnh Svay Rieng, vương quốc Campuchia - cách biên giới Việt Nam khoảng 500 m. Hàng chục chiến sĩ tiếp tục phối hợp cảnh sát nước bạn ập đến khống chế, bắt giữ Tuấn và Lê Đình Kiên, Vũ Ngọc Duy Anh, Hà Xuân Tuấn Sinh, Trần Bảo Trung (đều ngụ huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

5 thanh niên liên quan vụ án giết người trốn sang Capuchia Các ghi phạm sau khi bị bắt giữ. Video: Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây

Một lãnh đạo Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây cho biết, bước đầu, nhóm này thừa nhận rạng sáng 19/7 đã nổ súng bắn người ở quê nhà Triệu Sơn. Ngay sau đó họ thuê ôtô chạy vào tỉnh Tây Ninh để trốn sang Campuchia. Vừa qua nước bạn vài tiếng thì bị bắt giữ.

Nhóm nghi can đã được bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra, xử lý.

Cửu Long