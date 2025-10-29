5 nghề khiến con người 'già đi' nhanh nhất

Nhà báo, tài xế xe tải, đầu bếp, luật sư và lính cứu hỏa là 5 nghề nghiệp được xác định gây lão hóa nhanh nhất do căng thẳng và môi trường làm việc.

Đây là kết quả từ nghiên cứu của tổ chức Compare the Market AU (Australia) kết hợp với phân tích báo cáo "Những yếu tố gây lão hóa 2025" (Ageing Impact Index 2025) của Đại học Oxford (Anh). Các yếu tố công việc được cho là có ảnh hưởng lớn đến quá trình lão hóa là mức độ căng thẳng, nguy cơ tiếp xúc với các mối nguy, thời gian làm việc và hoạt động thể chất.

Nhà báo được xếp vào nhóm 5 nghề nghiệp khiến người làm "già đi" nhanh nhất. Ảnh minh họa: Pexels

Dưới đây là 5 nghề nghiệp được xác định có tác động lão hóa cao nhất.

Lính cứu hỏa (73/100 điểm)

Công việc này đứng đầu bảng xếp hạng (73,3/100 điểm) do nguy hiểm thường trực, giờ làm việc khắc nghiệt và áp lực tinh thần ở mức độ cao. Lính cứu hỏa thường xuyên phải tiếp xúc với các mối nguy hiểm như hóa chất độc hại, khói bụi và lửa, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Tài xế xe tải (68/100 điểm)

Đặc thù công việc khiến tài xế xe tải thường xuyên thiếu vận động, ngồi lâu sau tay lái và có tuần làm việc kéo dài. Họ phải đối mặt với tinh thần căng thẳng khi lái xe đường dài, đối diện các mối nguy hiểm trên đường và thời tiết khắc nghiệt.

Đầu bếp (66/100 điểm)

Công việc của đầu bếp đòi hỏi họ phải đứng trong bếp hầu hết thời gian, làm việc với giờ giấc bất thường. Họ phải chịu đựng sự căng thẳng lặp đi lặp lại trong môi trường nhịp độ nhanh, thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao và có nguy cơ bị bỏng.

Luật sư (61/100 điểm)

Nghiên cứu cho thấy nghề luật sư chịu áp lực căng thẳng cao, với khối lượng công việc nặng nề có thể làm tăng tốc độ lão hóa sinh học. Các thời hạn gấp, áp lực từ khách hàng và căng thẳng tại tòa án góp phần gây ra những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tinh thần của nhóm lao động này.

Nhà báo (58/100 điểm)

Nghề báo được xem là một công việc căng thẳng và luôn biến động. Dù không thường xuyên đối mặt nguy hiểm thể chất, nhà báo chịu áp lực lớn về thời gian để truyền đạt thông tin khách quan, đầy đủ, đồng thời đảm bảo tính thời sự. Áp lực có thể đến từ công việc, nguồn tin và đối tượng phỏng vấn.

Thùy Linh (Theo Compare the Market AU)