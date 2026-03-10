5 ngày hẹn hò với sát thủ qua Tinder của nữ y tá

AnhKhi tìm đến ứng dụng hẹn hò Tinder, nữ y tá Stanislava Kukusheva hy vọng một cú vuốt ngẫu nhiên có thể mở đầu cho mối tình lãng mạn, nhưng cuối cùng lại dẫn cô vào nhà tù.

Stanislava chuyển từ Bulgaria đến Anh vào năm 2019, sau khi nhận được khoản trợ cấp 11.000 bảng Anh để học ngành điều dưỡng tại Đại học Anglia Ruskin ở phía đông London.

Nhớ quê nhà và mệt mỏi vì những ca trực ở bệnh viện, nữ y tá tóc vàng lướt Tinder để tìm kiếm sự khuây khỏa. Bước ngoặt cuộc đời của Stanislava bắt đầu vào ngày 25/7/2023, khi cô kết nối với "Hamza" trên Tinder trong lúc làm việc tại bệnh viện North Middlesex.

Nhìn ảnh đại diện của "Hamza", Stanislava nghĩ anh ta trông giống người Iran, Iraq hoặc đến từ một quốc gia tương tự Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thực tế anh ta là người Hà Lan có gốc gác Pakistan.

Họ bắt đầu trò chuyện qua điện thoại và đồng ý gặp nhau ngay tối đó. Trong lần hẹn đầu tiên, "Hamza" lái xe đi dạo lòng vòng, cả hai chỉ trò chuyện. Anh ta tỏ ra rất tốt với Stanislava.

Sau đó, họ tiếp tục trò chuyện qua điện thoại và gặp lại nhau vào ngày 26 hoặc 27/7. Sau bữa tối tại nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ ở Wood Green, "Hamza" theo Stanislava về nhà và quan hệ tình dục. Anh ta ở nhà cô một tiếng rồi rời đi.

Trong vài ngày tiếp theo, mối quan hệ của họ nhanh chóng thân mật hơn, được vun đắp bằng những tin nhắn đêm khuya và những cuộc hẹn tình ái. Nữ y tá 33 tuổi dường như đã say mê "Hamza".

Đến ngày 30/7, mọi việc đột ngột chuyển biến theo hướng gây sốc.

Lúc 23h19, một tay súng đội mũ trùm đầu bình tĩnh bước vào câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên đường White Hart Lane ở Tottenham, phía bắc London. Giây lát sau, hắn giơ khẩu súng ngắn tự nạp SIG-Sauer P75 lên và bắn một phát vào Talip Guzel. Viên đạn găm vào phần thân dưới của ông bố hai con. Talip loạng choạng, ôm vết thương rồi gục xuống sàn.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy người đàn ông trùm mũ bước vào câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ ở Tottenham, chĩa súng vào Talip Guzel rồi nổ súng. Ảnh: DM

Vụ nổ súng được cho là có đầy đủ dấu hiệu của một vụ ám sát chuyên nghiệp. Nghi phạm được xác định là Ali Danish Syed, kẻ giết thuê 29 tuổi, cũng chính là "Hamza". Lần ghép đôi định mệnh trên Tinder đã kéo Stanislava vào thế giới ngầm của một trong những băng đảng tội phạm đáng sợ nhất nước Anh.

Người tình sát thủ biến mất

Các công tố viên tin rằng Ali Danish Syed đã được băng đảng khét tiếng Tottenham Turks - băng nhóm bạo lực ở phía bắc London - tuyển mộ để bịt miệng Talip. Băng nhóm này lo sợ rằng Talip nắm giữ thông tin quan trọng liên quan đến vụ tra tấn và sát hại DJ người Thổ Nhĩ Kỳ Koray Alpergin, 43 tuổi, vào 9 tháng trước.

Koray vừa là chủ sở hữu một đài phát thanh Thổ Nhĩ Kỳ vừa làm thêm công việc buôn lậu ma túy béo bở. Anh ta được tìm thấy đã chết gần sân vận động của Tottenham Hotspur sau khi bị bắt cóc vào tháng 10/2022, trên người có 94 vết thương.

Hai kẻ cầm đầu Tottenham Turks là Ali Yildirim và Cem Orman được cho là đã ra lệnh giết Talip và trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau vụ nổ súng.

Chưa đầy một giờ sau khi Talip bị bắn chết, Ali lái xe đến trước căn hộ của Stanislava ở Chiswick, phía tây London. Anh ta chỉ ở lại đó trong 85 giây.

Các công tố viên cho rằng chuyến ghé thăm thoáng qua đó đủ để Ali cất giấu hung khí tại nhà người tình trước khi bắt đầu cuộc trốn chạy qua Edinburgh, Brussels và Doha để đến Pakistan.

Vài tuần sau, cảnh sát London đã thu hồi được khẩu súng dùng để giết Talip. Khẩu súng được giấu trong một chiếc mũ trùm đầu, bọc những túi rác màu đen, giấu kín trong một chiếc túi dây rút màu đen của Dolce & Gabbana, rồi nhét vào một chiếc túi Moschino màu trắng. Gần đó là mảnh vải màu vàng quấn quanh một băng đạn chứa bảy viên.

Các xét nghiệm pháp y phát hiện ADN của Stanislava trên cả hai chiếc túi xách hàng hiệu và trên báng súng.

Stanislava bị bắt, bị buộc tội cản trở công lý và sở hữu súng trái phép.

Stanislava Kukusheva bị bắt sau khi giúp "người tình 5 ngày" phi tang hung khí. Ảnh: DM

Trả giá vì yêu mù quáng

Tại phiên tòa xét xử, Stanislava nói không hề hay biết về khẩu súng này. Luật sư của Stanislava lập luận rằng Ali chắc hẳn đã chuyển ADN của cô vào khẩu súng sau khi họ quan hệ tình dục.

Stanislava nói với bồi thẩm đoàn rằng Ali đã sờ soạng khắp cơ thể cô và không tắm rửa hay rửa tay sau những lần quan hệ kéo dài một giờ đồng hồ.

Khi được hỏi có liên quan gì đến hung khí gây án hay giúp đỡ Ali theo bất kỳ cách nào, Stanislava trả lời: "Tôi hoàn toàn không biết gì cả". Cô khẳng định Ali là kẻ giỏi nói dối và thao túng.

Tuy nhiên, công tố viên cho biết ngay sau khi Ali rời khỏi nhà cô, Stanislava bắt đầu tìm kiếm trực tuyến các từ khóa "chàng trai bị giết" và "chàng trai Londin bị giết". Trong khi đó, cảnh sát London không công bố chi tiết về vụ án mạng cho đến 8h05 ngày 31/7.

Theo công tố viên, rõ ràng là Ali đã kể cho Stanislava về vụ giết người, vì khoảng thời gian giữa án mạng, chuyến thăm của Ali và việc bắt đầu tìm kiếm rất ngắn. Stanislava giải thích rằng Ali nói một người bạn của anh ta bị sát hại.

Sau khi Ali bỏ trốn, cặp đôi vẫn tiếp tục trò chuyện qua điện thoại. Trong lúc chờ chuyến bay đến Brussels, Ali nhắn tin: "Em yêu sao rồi, em đang làm gì vậy?". "Đang làm việc", Stanislava trả lời. Ali nói sẽ gọi lại sau vài tiếng nữa.

Trước tòa, Stanislava thừa nhận đã xóa một số tin nhắn gửi và nhận từ Ali, nhưng giải thích đó là những tin nhắn và hình ảnh có nội dung khiêu dâm, cô sẽ rất xấu hổ nếu mọi người nhìn thấy.

Cảnh sát tại hiện trường sau vụ nổ súng nhắm vào Talip Guzel. Ảnh: PA

Tháng 11/2025, sau hơn một ngày nghị án, bồi thẩm đoàn tuyên Stanislava trắng án về tội cản trở công lý và tiếp tay cho tội phạm. Nhưng cô bị kết tội sở hữu súng trái phép. Bồi thẩm đoàn đã bác bỏ lời khai của Stanislava rằng ADN của cô chỉ vô tình được chuyển sang khẩu súng hung khí.

Để giảm nhẹ tội, luật sư bào chữa nhấn mạnh rằng Stanislava không có tiền án tiền sự và đang được đào tạo để trở thành y tá, "làm công việc cứu sống người khác, chứ không phải cướp đi sinh mạng của người khác".

Khi tuyên án Stanislava 5 năm tù, thẩm phán nói: "Cô đã giữ khẩu súng trong 12 ngày. Cô làm vậy vì muốn duy trì mối quan hệ với anh ta".

Ali được cho là vẫn đang lẩn trốn ở Pakistan, hiện chưa bị bắt. Bên công tố cho biết anh ta rất có thể "không có hiểu biết trực tiếp về Talip" nhưng "được cung cấp súng và được lệnh bắn" mục tiêu của mình.

Vụ án này một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của băng đảng Tottenham Turks khét tiếng - một trong những băng nhóm tội phạm nguy hiểm nhất nước Anh có nguồn thu nhập chính đến từ việc buôn bán heroin.

Tottenham Turks nằm trong số nhiều băng đảng có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ, nắm quyền kiểm soát khu vực phía bắc và phía đông London. Nhìn bề ngoài, các thành viên hòa nhập vào đám đông với vai trò là chủ quán cà phê, thợ cắt tóc và doanh nhân. Đằng sau cánh cửa đóng kín, chúng điều hành các đường dây buôn bán ma túy sinh lợi lớn, đồng thời tuần tra địa bàn với các tay sai được trang bị vũ khí nhập khẩu bất hợp pháp.

Cảnh sát London xếp các băng đảng Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách "kẻ thù số một" trong cuộc chiến chống buôn lậu vũ khí bất hợp pháp từ nước ngoài. 138 khẩu súng và 2.500 viên đạn đã được thu hồi từ một nhóm tội phạm có tổ chức người Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch trấn áp lớn. Cảnh sát đã phối hợp với Europol và Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia để ngăn chặn dòng chảy vũ khí vào Anh.

Tuệ Anh (theo Daily Mail)