5 năm yêu của Á hậu Quỳnh Châu và bạn trai

Họ làm lễ dạm ngõ hôm 23/9 trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết. Quỳnh Châu và bạn trai quen nhau nhiều năm nhưng gần đây mới thoải mái công khai mối quan hệ.
"Chúng tôi quyết định về chung nhà vì cảm nhận tình cảm chín muồi. Cả hai cũng đang ở tuổi đẹp nhất, có sự trưởng thành, ổn định, sẵn sàng để kết hôn", người đẹp nói.
Quỳnh Châu trong lễ dạm ngõ.
Năm 2020, họ gặp nhau tại một sự kiện. Qua các cuộc nói chuyện, Quỳnh Châu nhận thấy cả hai có nhiều điểm chung về tính cách, suy nghĩ. Không lâu sau, Ngọc Phát ngỏ lời "làm bạn gái anh nhé" và cô đồng ý.
Các dấu mốc hẹn hò của Quỳnh Châu trong 5 năm.
Dịp Noel 2022, cô lần đầu công khai bạn trai. Trước đó, người đẹp giữ kín thông tin vì sợ mối quan hệ không có kết thúc đẹp.
Theo người đẹp, sự tôn trọng, thấu hiểu là yếu tố then chốt giúp tình yêu của họ ngày càng bền chặt. Năm 2020 và 2021, công việc kinh doanh của Ngọc Phát không thuận lợi do dịch, Quỳnh Châu ở cạnh động viên, cùng anh vượt qua.
Không chia sẻ nhiều về nhau nhưng Ngọc Phát luôn âm thầm đồng hành bạn gái. Quỳnh Châu cho biết khi thi Miss Grand Vietnam 2022, bạn trai là nguồn động lực để cô cố gắng và giành vị trí á hậu.
Cô nhận xét bạn trai tâm lý, lãng mạn. "Khoảnh khắc tôi chắc chắn anh là người đàn ông đời mình là thấy bạn trai chăm sóc ba mẹ tôi như ruột thịt", người đẹp nói.
Đầu năm 2023, Quỳnh Châu đưa Ngọc Phát về ra mắt gia đình ở Đà Lạt. Họ dùng bữa cơm tất niên, quây quần đón năm mới cùng bà nội, bố mẹ và các em.
Trong suốt thời gian gắn bó, Quỳnh Châu cho biết mối quan hệ của họ bình yên, không có mâu thuẫn hay hiểu lầm.
Năm 2024, Ngọc Phát cầu hôn Quỳnh Châu dịp cô đón tuổi mới. Anh lên kế hoạch rủ hội bạn của cô cùng đi du lịch biển Phan Thiết. Doanh nhân âm thầm chuẩn bị nhẫn, hoa để bày tỏ tình cảm, khiến bạn gái xúc động.
Đến tháng 9/2025, Quỳnh Châu mới công bố hình ảnh tại sự kiện, nhận nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp, bạn bè và khán giả.
Quỳnh Châu vỡ òa khi được cầu hôn.
Dịp Tết 2025, Quỳnh Châu tung loạt ảnh lãng mạn bên bạn trai.
Doanh nhân Ngọc Phát ủng hộ bạn gái tham gia hoạt động showbiz. Họ tay trong tay xem show thuộc Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam hồi giữa năm ở TP HCM.
Hậu trường Quỳnh Châu và bạn trai dự sự kiện.
Tháng 8/2025, cả hai làm lễ rửa tội tại nhà thờ - nghi thức trước khi gia nhập đạo Thiên Chúa, cũng là một bước trong chặng đường tiến đến hôn nhân.
Buổi lễ tại một nhà thờ ở Đà Lạt, Lâm Đồng.
Hiện cả hai đã chụp ảnh cưới, cho biết sẽ sớm công bố thời gian, địa điểm tổ chức hôn lễ.
Chế Nguyễn Quỳnh Châu, 31 tuổi, quê Lâm Đồng. Cô cao 1,75 m, số đo 82-61-87 cm. Người đẹp được công chúng biết đến qua các chương trình thời trang như Project Runway, Vietnam’s Next Top Model 2014. Năm 2015, cô thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam, vào top 5. Tháng 9/2022, Quỳnh Châu tham gia Miss Grand Vietnam, đoạt á hậu 1. Cô còn lấn sân sang lĩnh vực MC, từng đóng phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ, Bố già.
Chồng sắp cưới của cô tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Phát, hơn Quỳnh Châu năm tuổi. Anh từng du học, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh, có hơn 10 năm kinh doanh lĩnh vực khách sạn và quản lý lưu trú. Hiện Ngọc Phát điều hành một khách sạn nổi tiếng ở Đà Lạt.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp