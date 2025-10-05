5 năm yêu của Á hậu Quỳnh Châu và bạn trai

Họ làm lễ dạm ngõ hôm 23/9 trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết. Quỳnh Châu và bạn trai quen nhau nhiều năm nhưng gần đây mới thoải mái công khai mối quan hệ.

"Chúng tôi quyết định về chung nhà vì cảm nhận tình cảm chín muồi. Cả hai cũng đang ở tuổi đẹp nhất, có sự trưởng thành, ổn định, sẵn sàng để kết hôn", người đẹp nói.