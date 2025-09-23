5 năm MBS Pilates theo đuổi triết lý 'con người là trọng tâm'

Sau 5 năm, MBS Pilates kiên định triết lý lấy con người làm trọng tâm, coi huấn luyện viên là nòng cốt và chất lượng dịch vụ là thước đo bền vững.

Năm 2025 đánh dấu 5 năm thành lập MBS Pilates. Từ cơ sở nhỏ tại Hà Nội, thương hiệu phát triển thành hệ thống 30 studio khắp thủ đô và Hải Phòng, TP HCM, đặt mục tiêu đưa môn pilates đến gần người Việt. Sự mở rộng quy mô đi kèm định hướng nhất quán: phát triển thương hiệu bắt đầu từ con người.

Theo đại diện MBS: "Huấn luyện viên không chỉ đóng vai trò hướng dẫn mà còn đồng hành, lắng nghe và truyền cảm hứng để hội viên kiên trì tập luyện. Sự tận tâm này giúp mỗi buổi tập trở thành trải nghiệm cá nhân hóa, hiệu quả, đồng thời là điểm khác biệt để chúng tôi xây dựng niềm tin, duy trì chất lượng dịch vụ trên thị trường fitness".

Đơn vị tổ chức định kỳ khóa đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện viên. Ảnh: MBS Pilates

Bước sang 2025, MBS đẩy mạnh chiến lược đầu tư con người qua hai chương trình trọng điểm. Đầu tiên là học bổng Next Core nhằm tuyển chọn và tạo cơ hội để huấn luyện viên tham gia các khóa đào tạo nâng cao theo chuẩn quốc tế, qua đó hoàn thiện kỹ năng sư phạm, cải thiện năng lực chuyên môn. Song song, Pilates Classical Lab tiếp tục đóng vai trò nền tảng học thuật, tái hiện pilates nguyên bản và xây dựng kiến thức chuẩn mực cho đội ngũ.

"Nếu Next Core mang tính ứng dụng thực tiễn, MBS Pilates Classical Lab là phần bồi đắp chiều sâu, giúp huấn luyện viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thấu hiểu pilates ở tầng ý nghĩa sâu xa", đại diện đơn vị cho hay.

Nỗ lực đầu tư nhân sự không chỉ thể hiện ở chính sách đào tạo mà còn lan tỏa qua các hoạt động cộng đồng. Điển hình là MBS Pilates Fest 2025 - sự kiện kỷ niệm 5 năm thành lập thương hiệu, đề cao thông điệp "Giữ vững cốt lõi - Nâng tầm trải nghiệm". Lần đầu MBS tổ chức một sự kiện pilates quy mô toàn quốc nhằm tôn vinh chặng đường đã qua và nâng cao trải nghiệm của hội viên. Chương trình diễn ra ngày 7/9 tại CLB Hồ Xuân Hương, TP HCM.

MBS Pilates Fest 2025 thu hút hàng trăm hội viên, huấn luyện viên, khách mời và HIBI Sports đồng hành. Ảnh: MBS Pilates

MBS Pilates Fest 2025 ghi dấu với nhiều hoạt động gồm: màn đồng diễn toàn hệ thống thể hiện tinh thần gắn kết; sân khấu Got Talent dành cho huấn luyện viên và hội viên; lễ trao học bổng Next Core, tiếp sức thế hệ huấn luyện viên chuyên nghiệp; lễ ra mắt thiết bị MBS AI Body Scanning ứng dụng công nghệ chuẩn hóa vóc dáng, tối ưu chuyển động cá nhân cùng loạt trải nghiệm, kết nối khác. Chương trình cũng có sự đồng hành của HIBI Sports - thương hiệu thời trang thể thao theo đuổi phong cách tối giản.

Trong khuôn khổ lễ trao học bổng Next Core giữa tháng 9, đại diện MBS cho rằng: "Mỗi huấn luyện viên là viên gạch quan trọng đặt nền móng phát triển. Với việc đầu tư dài hạn mảng nhân sự, MBS có thể giữ vững vị thế tiên phong, tiếp tục mang đến trải nghiệm tập luyện chất lượng cao, khác biệt". Đó cũng cách thương hiệu tri ân với đội ngũ huấn luyện viên, tái khẳng định mục tiêu phát triển bền vững.

Học bổng Next Core hỗ trợ phát triển đội ngũ huấn luyện viên nòng cốt. Ảnh: MBS Pilates

Từ dấu mốc 5 năm, MBS Pilates tiếp tục kiên định chiến lược "đầu tư con người và chất lượng dịch vụ". Thương hiệu dự kiến mở rộng cơ hội đào tạo quốc tế, củng cố Pilates Classical Lab, đồng thời phát triển thêm loạt chương trình mới nhằm nâng cao kỹ năng cho huấn luyện viên.

Song song đó, MBS Pilates Fest 2025 sẽ diễn ra ngày 21/9 tại nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội, hứa hẹn hội tụ cộng đồng pilates cả nước, thúc đẩy gắn kết và khẳng định vị thế tiên phong của hệ thống pilates tại Việt Nam.

Đông Vệ