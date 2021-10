Gian hàng chính hãng Shopee Mall thu kết quả ấn tượng nhờ mạng lưới thương hiệu lớn, bảo chứng chất lượng sản phẩm, mang đến trải nghiệm thú vị cho người dùng.

Tạo đà tăng trưởng cho thương hiệu

Ra mắt chính thức năm 2017, Shopee Mall nhanh chóng góp mặt vào danh sách các trung tâm thương mại trực tuyến tăng trưởng mạnh tại Đông Nam Á. Đến nay, mô hình này ghi nhận tăng trưởng 4,5 lần về số lượng thương hiệu đồng hành với 28.000 thương hiệu. Lượng đơn hàng từ Shopee Mall cũng tăng gấp 10 lần từ khi ra mắt, vượt mức tăng trưởng của toàn sàn Shopee nói chung.

Khi các hoạt động mua sắm truyền thống bị hạn chế do Covid-19, Shopee Mall vẫn đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng chính hãng từ các thương hiệu uy tín tiện lợi, an toàn và ghi nhận tăng trưởng ấn tượng. Chỉ riêng trong những tháng dịch, Shopee Mall ghi nhận lượng đơn hàng tăng gấp 3 lần, số nhãn hãng lên sàn tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Cầu nối giữa thương hiệu và người dùng

Bên cạnh Shopee Mall, trong năm 2020, Shopee Premium ra mắt, đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng cao cấp trực tuyến, giúp các thương hiệu cao cấp đến gần hơn với người tiêu dùng Đông Nam Á. Đến nay, số lượng thương hiệu tham gia ngành hàng này đã tăng gấp hai lần và thu hút thêm nhiều người dùng mới. Trung bình cứ 4 người mua sắm tại Shopee Premium, 3 trong số đó là người dùng mới.

Shopee Premium đã từng bước khẳng định vị thế với mạng lưới thương hiệu lên sàn ngày càng đông đảo, chạm đến nhiều người tiêu dùng trực tuyến hơn trên toàn khu vực và Việt Nam.

5 năm kết nối thương hiệu với người dùng của Shopee Mall Người dùng và đại diện Shopee chia sẻ cảm nghĩ về Shopee Premium nhân kỷ niệm một năm ra mắt. Video: Shopee

Đại diện Shopee cho biết, chinh phục lòng tin người tiêu dùng trực tuyến không chỉ dựa vào đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn bao hàm cả chính sách hỗ trợ, hậu mãi. Tiêu chí cam kết cung cấp 100% hàng chính hãng, hoàn trả 100% giá trị sản phẩm nếu phát hiện hàng giả, đổi trả miễn phí trong 7 ngày, miễn phí vận chuyển kèm chính sách ưu đãi cho cả người bán lẫn người mua, đã giúp Shopee Mall củng cố niềm tin người dùng, trở thành bước đệm gia tăng giá trị cho các thương hiệu.

Shopee Mall còn đồng hành cùng các thương hiệu đối tác tổ chức hơn 800 Ngày hội siêu thương hiệu, mang đến loạt ưu đãi giảm tới 50%, xây dựng chương trình "Khách hàng thân thiết" (Shopee Mall Brand Membership), tạo dựng mạng lưới quảng bá Shopee KOL nhằm tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa người bán và người mua.

Trong hơn ba tuần triển khai chiến dịch "9.9 Ngày siêu mua sắm" trên Shopee, lượng đơn hàng của thương hiệu đồ gia dụng từ Pháp - Tefal đã tăng gần 5 lần so với ngày thường với hàng chục nghìn sản phẩm được bán ra. Trong khi số lượng người dùng mới theo dõi gian hàng thương hiệu này tăng đến 20 lần trên toàn khu vực. Ảnh: Shopee

Hợp tác mang đến trải nghiệm mua sắm thú vị

"Lấy khách hàng làm trung tâm" luôn là điều Shopee hướng tới, trở thành tiền đề thúc đẩy sàn liên tục đưa ra các sáng kiến mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng và làm mới trải nghiệm mua sắm.

Song song đó, Shopee còn hỗ trợ các thương hiệu bằng các công cụ tiếp thị như: giải pháp tiếp thị liên kết giúp tăng tỷ lệ hiện diện thương hiệu qua mạng lưới rộng lớn với hơn 20.000 đối tác; tiếp thị bằng sức ảnh hưởng giúp củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa thương hiệu và người tiêu dùng. Với sự hỗ trợ của các giải pháp Marketing từ Shopee, nhiều thương hiệu đã thành công đẩy nhanh hiệu quả chiến dịch và kết nối sâu rộng với khách hàng cũ và mới.

"Giải pháp Marketing của Shopee đã đóng góp rất nhiều vào chiến dịch của chúng tôi, hoàn thiện trải nghiệm mua sắm liền mạch cho khách hàng mà innisfree hướng tới", ông Junki Park, Giám đốc điều hành innisfree tại Việt Nam chia sẻ về hành trình của thương hiệu trên Shopee Mall.

Bằng việc tận dụng các giải pháp tiếp thị phù hợp, innisfree đạt hơn 142% mục tiêu đề ra sau chiến dịch "7.7 Siêu hội hoàn xu", chính thức chạm mốc một triệu người theo dõi tại gian hàng chính hãng trên Shopee trong tháng 7. Ảnh: Shopee

Trong mùa mua sắm cuối năm, cụ thể là chương trình "10.10 Siêu sale chính hãng" sắp tới, Shopee Mall hứa hẹn tiếp tục giúp các thương hiệu tiếp cận khách hàng mới, nắm bắt cơ hội tăng trưởng, đồng thời mang đến niềm vui cho người tiêu dùng bằng những trải nghiệm mua sắm nội địa hóa, cá nhân hóa và đậm tính giải trí.

Nguyệt Di