Sử dụng kết hợp quạt gió, để mức cài đặt nhiệt độ không quá thấp hay chọn công suất phù hợp sẽ giảm đáng kể chi phí điện năng điều hòa.

5 mẹo sử dụng điều hòa giúp giảm hóa đơn tiền điện

Theo các chuyên gia, lắp đặt điều hòa có công suất cao hơn một chút so với yêu cầu thực tế khiến chi phí ban đầu lớn hơn, nhưng về lâu dài giúp giảm hóa đơn tiền điện do làm lạnh nhanh, ít tốn điện hơn cũng như bền bỉ hơn. Ngoài ra, việc sử dụng thêm quạt gió sẽ giảm tiền điện đáng kể so với việc bật điều hòa ở nhiệt độ thấp trong khi lại tạo cảm giác mát mẻ, thoáng đều khắp căn phòng.

Tuấn Hưng - Quang Đồng