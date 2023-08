5 mẫu tủ lạnh cao cấp ra mắt năm 2023

Toshiba, Samsung, LG, Electrolux và Sharp phát triển dòng tủ lạnh đa cửa, thiết kế linh hoạt cùng công nghệ kháng khuẩn, tiết kiệm điện.

Toshiba GR-RS775WI-PMV(06)-MG

Tủ có dung tích 596 lít với công nghệ luồng lạnh đa chiều. Hai cánh tủ kiểu Side by Side, chất liệu chống bám vân tay, màu xám phù hợp nhiều không gian. Thiết bị hỗ trợ điều khiển từ xa thông qua điện thoại di động, tăng tiện ích khi sử dụng.

Sản phẩm tích hợp khử mùi diệt khuẩn PureAir, cho phép khóa tủ. Mặt ngoài có ngăn lấy nước, đá, tránh hao hụt điện khi mở nhiều lần. Model của Toshiba hiện có giá 18 triệu đồng.

Toshiba GR-RS775WI-PMV(06)-MG có màu xám, dễ kết hợp các không gian nội thất. Ảnh: Toshiba

Samsung RF59CB66F8S/SV

Sản phẩm của Samsung có bốn cánh độc lập, chia làm ngăn đông - ngăn mát, dễ dàng thao tác, hạn chế thất thoát hơi lạnh, cùng dung tích 648 lít, phù hợp gia đình nhiều người.

Phong cách Bespoke tạo điểm nhấn cho không gian với nhiều tùy chọn màu sắc. Công nghệ All-around Cooling giúp kiểm soát thay đổi nhiệt độ hiệu quả bên trong tủ, hỗ trợ quản lý bằng ứng dụng SmartThings.

Nhằm bảo quản thực phẩm, hãng tích hợp công nghệ No Frost (chống đông tuyết), ngăn rau quả giữ ẩm, bộ lọc than hoạt tính hỗ trợ khử mùi. Tủ cũng có cửa phụ lấy thực phẩm, bảng điều khiển đèn LED. Thiết bị có giá 40 triệu đồng.

Cửa có kèm quầy lấy nước lạnh, sáng tạo đồ uống. Ảnh: Samsung

LG GR-Q257MC

Mẫu tủ mới của LG có hai cánh với dung tích 655 lít, công nghệ tiết kiệm điện, làm lạnh đa chiều và ngăn rau củ cân bằng ẩm lưới mắt cáo. Khả năng làm lạnh tích hợp trên cả cánh tủ, thuận tiện làm mát đồ uống nhanh. Thiết kế cửa phụ Door-in-Door xuyên thấu giúp quan sát bên trong mà không cần mở tủ, giảm thất thoát khí lạnh đến 41% theo thử nghiệm của hãng. Hệ thống tích hợp Wi-Fi, hỗ trợ điều khiển qua ứng dụng Smart ThinQ.

Bộ lọc 5 lớp Hygiene Fresh hoạt động như máy lọc không khí với khả năng loại bỏ bụi, diệt khuẩn - nấm mốc và khử mùi hôi, bảo quản thực phẩm tươi lâu hơn. Mẫu GR-Q257MC có giá 23,8 triệu đồng.

Cửa phụ nhìn xuyên thấu mà không cần mở tủ. Ảnh: LG

Electrolux EQE5660A-B

Tủ có bốn cánh, dung tích 562 lít. Công nghệ làm lạnh đa chiều với cửa thoát hơi lạnh bố trí đều mỗi ngăn, thổi luồng khí lạnh theo hình vòng cung, bảo quản thực phẩm tốt hơn. Ngăn rau củ TasteLock Auto có khả năng tự động điều chỉnh độ ẩm thông qua lưới lọc.

Sản phẩm tiết kiệm điện nhờ công nghệ NutriFresh Inverter và chế độ Eco. Tủ hỗ trợ cấp đông nhanh, làm đá tự động và lấy nước bên ngoài. Ngăn đông mềm TasteSeal Plus cho phép tùy chỉnh từ âm 2 độ C đến 3 độ C theo nhóm thực phẩm cần bảo quản như hải sản - thịt tươi sống, thực phẩm mềm hay các loại đồ uống. Giá bán của sản phẩm là 32,8 triệu đồng.

Tủ có bốn cánh kèm chuông báo khi quên đóng cửa. Ảnh: Electrolux

Sharp SJ-SBX530VG-BK

Mẫu tủ của Sharp có hai cánh với dung tích 532 lít. Nhờ sử dụng công nghệ cảm biến AI, sản phẩm có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ và duy trì độ lạnh ổn định. Công nghệ này còn kiểm soát hoạt động máy nén để mang lại hiệu quả sử dụng tiết kiệm điện đến 45%.

Thiết bị tích hợp nhiều chế độ như cấp đông nhanh Express Freezing, làm lạnh gián tiếp nhằm tránh thực phẩm bị đóng tuyết trên bề mặt, bộ lọc khử mùi Deodorizer. Bảng điều khiển được bố trí bên ngoài với thiết kế dạng phím cảm ứng dễ sử dụng, màn hình hiển thị quan sát nhanh chóng. Giá sản phẩm là 16,6 triệu đồng.

Mặt cửa tủ bằng chất liệu kính dễ lau chùi. Ảnh: Sharp

Năm thiết bị kể trên góp mặt trong chương trình Sản phẩm tôi yêu 2023 tuần thứ năm với chủ đề "Tủ lạnh cao cấp được yêu thích nhất".

Độc giả bình chọn nhanh, chính xác mẫu máy giặt sấy được yêu thích và dự đoán gần đúng nhất số người có cùng đáp án sẽ nhận được một phần quà từ ban tổ chức là máy lọc không khí Casper AP 250MAH trị giá 2,2 triệu đồng.

Sản phẩm tôi yêu là chương trình khởi động cho sự kiện Tech Awards, được VnExpress tổ chức thường niên từ 2020. Chương trình năm nay diễn ra trong 10 số, kéo dài từ 20/7 đến cuối tháng 10.

Mỗi số sẽ có chủ đề bình chọn khác nhau, liên quan đến sản phẩm gia dụng, thiết bị và phụ kiện điện tử. Kết quả được tính dựa vào số lượt đánh giá của độc giả. Các sản phẩm có mặt trong danh sách đề cử phải đáp ứng tiêu chí gồm: thiết bị được giới thiệu trong vòng một năm qua tại Việt Nam; trang bị công nghệ mới, nổi bật; có thiết kế, tính năng/hiệu năng ấn tượng. Các sản phẩm đạt giải tuần sẽ được trao chứng nhận trong Lễ trao giải Tech Awards 2023, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2024 tại TP HCM.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress Số Hóa, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam. Kết quả chung cuộc của các sản phẩm và thương hiệu được tính dựa trên 40% lượt bình chọn của độc giả và 60% điểm đánh giá của ban giám khảo.

