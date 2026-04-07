5 mẫu đồng hồ Patek Philippe Nautilus nổi bật trong 50 năm

Trong ảnh là bản vẽ chiếc Nautilus đầu tiên. Mẫu đồng hồ do Patek Philippe chế tạo, mang số tham chiếu 3700-1A, cụ thể hóa thiết kế gốc của Gerald Genta, một trong những nhà thiết kế đồng hồ nổi tiếng trong phân khúc cao cấp.

Gia đình Stern, chủ sở hữu Patek Philippe từ năm 1932, duy trì gần như trọn vẹn ngôn ngữ thiết kế của dòng đồng hồ này đến hiện nay. Kích thước vỏ 42 mm khiến mẫu được gọi là “Jumbo” (chú voi con trong bộ phim cùng tên), về sau trở thành cách gọi phổ biến cho các thiết kế đồng hồ thể thao cỡ lớn. Theo bản vẽ của Gerald Genta, Nautilus có mặt số trơn, song phiên bản 3700-1A được dập vân ngang, tạo điểm nhấn đặc trưng cho bộ sưu tập.