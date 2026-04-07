5 mẫu đồng hồ Patek Philippe Nautilus nổi bật trong 50 năm

Trong ảnh là bản vẽ chiếc Nautilus đầu tiên. Mẫu đồng hồ do Patek Philippe chế tạo, mang số tham chiếu 3700-1A, cụ thể hóa thiết kế gốc của Gerald Genta, một trong những nhà thiết kế đồng hồ nổi tiếng trong phân khúc cao cấp.
Gia đình Stern, chủ sở hữu Patek Philippe từ năm 1932, duy trì gần như trọn vẹn ngôn ngữ thiết kế của dòng đồng hồ này đến hiện nay. Kích thước vỏ 42 mm khiến mẫu được gọi là “Jumbo” (chú voi con trong bộ phim cùng tên), về sau trở thành cách gọi phổ biến cho các thiết kế đồng hồ thể thao cỡ lớn. Theo bản vẽ của Gerald Genta, Nautilus có mặt số trơn, song phiên bản 3700-1A được dập vân ngang, tạo điểm nhấn đặc trưng cho bộ sưu tập.
Trong quảng cáo đầu tiên của Nautilus, Patek Philippe ví mẫu này như "lưỡi gươm xa xưa trui rèn cho bậc hiệp sĩ và sẽ theo họ suốt đời". Với nhà chế tác Thụy Sĩ, chiếc đồng hồ đóng vai trò “thanh gươm” đối đầu làn sóng quartz trong giai đoạn “khủng hoảng thạch anh” đe dọa ngành đồng hồ cao cấp.
Ref. 3700 đánh dấu bước ngoặt khi mang đến lựa chọn đồng hồ cơ mang tính thời trang và linh hoạt, với vỏ thép kết hợp dây đeo tích hợp. Vai trò lịch sử của mẫu này thể hiện rõ khi Audemars Piguet Royal Oak, Vacheron Constantin 222 (tiền thân của Overseas) và Patek Philippe Nautilus cùng định hình bộ ba “tam thánh đồng hồ thể thao xa xỉ vỏ thép”, khái niệm quen thuộc với giới chơi đồng hồ cao cấp.
Patek Philippe Nautilus Flyback Chronograph Ref. 5980/1 ra mắt năm 2006, nhân dịp kỷ niệm 30 năm bộ sưu tập Nautilus. Mẫu đồng hồ mang số tham chiếu 5980/1 đánh dấu lần đầu dòng Nautilus tích hợp chức năng bấm giờ (chronograph) flyback, phù hợp định hướng thể thao của thiết kế.
Thiết kế gây chú ý với mặt phụ bấm giờ đặt trên hệ thống song trục (co-axial), gồm hai thang đo 30 phút và 60 phút trên cùng một mặt số bằng đồng mạ rhodi, hoàn thiện mài cát. Các nút bấm bố trí hai bên vấu bảo vệ núm vặn, gợi liên tưởng đến “bản lề cửa sổ mạn tàu”, chi tiết đặc trưng của Nautilus.
Patek Philippe trang bị cho mẫu này bộ máy CH 28-520 do hãng phát triển và sản xuất nội bộ. Sự đón nhận từ giới sưu tầm góp phần thúc đẩy thương hiệu mở rộng thêm các chức năng trên dòng Nautilus trong những năm sau.
Patek Philippe Nautilus Grand Complication Ref. 5740/1G-001 là mẫu Nautilus "Grand Complication" đầu tiên. Phiên bản vàng trắng Ref. 5740, ra mắt năm 2018, kết hợp phong cách thể thao của Nautilus với kỹ thuật chế tác cao cấp thuộc dòng “Grand Complication”, nhóm đồng hồ có cấu trúc cơ khí phức tạp của Patek Philippe.
Mẫu đồng hồ trang bị lịch vạn niên và được hãng giới thiệu là chiếc lịch vạn niên mỏng nhất trong danh mục, nhờ bộ máy siêu mỏng 240 Q dày 3,88 mm, giúp tổng độ dày vỏ dưới 9 mm. Cơ chế lịch vạn niên vốn là một trong những thành tựu thương hiệu chú trọng phát triển. Bố cục hiển thị được đánh giá cân đối, dễ đọc, hài hòa với tổng thể thiết kế và hoàn thiện đến từng mặt số phụ.
Phiên bản này thể hiện định hướng cải tiến liên tục của Patek Philippe khi đưa cơ chế lịch phức tạp, cùng hệ thống hiển thị tương ứng, vào thiết kế đặc trưng của Nautilus, dòng sản phẩm đạt mức tăng trưởng mạnh trong những năm 2010.
Patek Philippe Nautilus Ref. 5711 Tiffany Blue là một trong những phiên bản Nautilus thu hút sự chú ý trên thị trường sưu tầm. Giá niêm yết của đồng hồ do thương hiệu kiểm soát, trong khi giá đấu phản ánh mức độ quan tâm từ giới sưu tầm, thông qua cạnh tranh trực tiếp giữa các người mua.
Năm 2021, mẫu Ref. 5711 với mặt số "xanh Tiffany" thiết lập mức giá đấu 6,5 triệu USD, trở thành kỷ lục đối với một chiếc Nautilus. Con số này cho thấy sức hút đặc biệt của phiên bản trong bối cảnh thị trường đồng hồ cao cấp.
Sức hút của mẫu đồng hồ không chỉ thể hiện tại các phiên đấu giá của Phillips. Dù kỷ lục đã được vượt qua vào năm 2024 bởi Patek Philippe Nautilus Ref. 5711/1500A với mức 7,6 triệu USD, phiên bản hợp tác giữa Patek Philippe và Tiffany & Co. vẫn thu hút sự chú ý khi liên tục xuất hiện cùng nhiều nhân vật nổi tiếng ở các lĩnh vực. Bên cạnh Leonardo DiCaprio, mẫu đồng hồ còn được ghi nhận trên tay LeBron James, Ed Sheeran và Bernard Arnault.
Màu xanh ngọc đặc trưng của Tiffany & Co. trên mặt số tạo nên điểm nhận diện riêng cho phiên bản. Đây là chi tiết hiếm khi xuất hiện trên đồng hồ của Patek Philippe, góp phần củng cố sức hút của mẫu trong giới sưu tầm. Ảnh: Hypebeast
Khi Patek Philippe công bố ngừng sản xuất mẫu Patek Philippe Nautilus Ref. 5711/1A vào năm 2021, thông tin này thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng sưu tầm đồng hồ. Diễn biến cho thấy vị trí đáng kể của Ref. 5711/1A trong lịch sử bộ sưu tập, trong đó có phiên bản mang số thứ tự 010.
Ref. 5711/1A kế thừa các đặc trưng thiết kế của Nautilus từ năm 1976, gồm vỏ thép và dây đeo tích hợp liền khối, viền bezel bát giác bo góc, hai phần nhô hai bên thân vỏ gợi hình cửa sổ mạn tàu, cùng mặt số dập vân ngang với cọc số khảm và ô lịch ngày tại vị trí 3 giờ. Phiên bản 010 sử dụng mặt số xanh chuyển sắc, viền đen phai, gợi liên hệ đến những mẫu Nautilus đầu tiên.
Việc ngừng sản xuất Ref. 5711/1A cũng đánh dấu giai đoạn chuyển đổi trong danh mục sản phẩm. Patek Philippe sau đó giới thiệu Patek Philippe Nautilus Ref. 5811/1G với vỏ vàng trắng để thay thế. Trong bối cảnh này, Ref. 5711/1A tiếp tục được nhắc đến như một trong những phiên bản tiêu biểu của dòng Nautilus.
