5 màn ăn mừng thảm họa trong bóng đá

Steve Morrow ngã gãy tay. Trong trận chung kết Cup Liên đoàn 1993, Morrow sắm vai người hùng bàn ấn định chiến thắng 2-1, giúp Arsenal ngược dòng hạ Sheffield Wednesday. Nhưng niềm vui của tiền vệ người Bắc Ireland nhanh chóng biến thành ký ức đau đớn bậc nhất sự nghiệp.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Arsenal hân hoan ăn mừng trên sân Wembley. Trung vệ đội trưởng Tony Adams bế Morrow lên cao, nhưng không may trượt tay, khiến đồng đội rơi thẳng xuống mặt cỏ. Cú ngã mạnh khiến Morrow gãy tay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dây thần kinh.
Morrow phải nhập viện, lỡ tiệc mừng công cùng đội bóng. Adams sau đó mang cả thùng champagne tới bệnh viện để chuộc lỗi với đồng đội. Sau này, Morrow thừa nhận cảm giác nuối tiếc vì không thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc chiến thắng.
Steve Morrow ngã gãy tay. Trong trận chung kết Cup Liên đoàn 1993, Morrow sắm vai người hùng bàn ấn định chiến thắng 2-1, giúp Arsenal ngược dòng hạ Sheffield Wednesday. Nhưng niềm vui của tiền vệ người Bắc Ireland nhanh chóng biến thành ký ức đau đớn bậc nhất sự nghiệp.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Arsenal hân hoan ăn mừng trên sân Wembley. Trung vệ đội trưởng Tony Adams bế Morrow lên cao, nhưng không may trượt tay, khiến đồng đội rơi thẳng xuống mặt cỏ. Cú ngã mạnh khiến Morrow gãy tay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dây thần kinh.
Morrow phải nhập viện, lỡ tiệc mừng công cùng đội bóng. Adams sau đó mang cả thùng champagne tới bệnh viện để chuộc lỗi với đồng đội. Sau này, Morrow thừa nhận cảm giác nuối tiếc vì không thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc chiến thắng.
Lomano LuaLua ngã đau vì màn nhào lộn ăn mừng. LuaLua gắn liền với phong cách ăn mừng bằng những cú nhảy santo lộn ngược. Nhưng chính thói quen ấy khiến anh gặp rắc rối trong trận Portsmouth hòa Arsenal 1-1 tại Ngoại hạng Anh ngày 12/4/2006.
Sau khi đánh đầu thành bàn, LuaLua thực hiện cú lộn vòng quen thuộc, nhưng tiếp đất không hoàn hảo và bị trẹo mắt cá. Ban đầu, anh vẫn tiếp tục chia vui cùng đồng đội, nhưng cơn đau tăng dần khiến tiền đạo người Congo ngồi bệt xuống sân rồi ra dấu xin thay người.
"Tôi thấy nhói ở mắt cá ngay khi tiếp đất sau cú nhảy và lẽ ra không nên làm cú lộn đó. Nhưng khi ghi bàn vào lưới Arsenal, tôi không kiềm được cảm xúc", tiền đạo của Portsmouth cho biết khi đó.
Lomano LuaLua ngã đau vì màn nhào lộn ăn mừng. LuaLua gắn liền với phong cách ăn mừng bằng những cú nhảy santo lộn ngược. Nhưng chính thói quen ấy khiến anh gặp rắc rối trong trận Portsmouth hòa Arsenal 1-1 tại Ngoại hạng Anh ngày 12/4/2006.
Sau khi đánh đầu thành bàn, LuaLua thực hiện cú lộn vòng quen thuộc, nhưng tiếp đất không hoàn hảo và bị trẹo mắt cá. Ban đầu, anh vẫn tiếp tục chia vui cùng đồng đội, nhưng cơn đau tăng dần khiến tiền đạo người Congo ngồi bệt xuống sân rồi ra dấu xin thay người.
"Tôi thấy nhói ở mắt cá ngay khi tiếp đất sau cú nhảy và lẽ ra không nên làm cú lộn đó. Nhưng khi ghi bàn vào lưới Arsenal, tôi không kiềm được cảm xúc", tiền đạo của Portsmouth cho biết khi đó.
Paulo Diogo (phải) mất ngón tay vì chiếc nhẫn cưới. Trong lịch sử bóng đá, ít màn ăn mừng nào ám ảnh như của Paulo Diogo - tiền vệ người Thụy Sĩ khoác áo Servette. Tháng 12/2004, khi Servette làm khách trên sân FC Schaffhausen, Diogo kiến tạo cho Jean Beausejour ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 87. Quá phấn khích, anh leo lên hàng rào kim loại để ăn mừng cùng CĐV.
Tai nạn xảy ra khi chiếc nhẫn cưới trên tay Diogo bị mắc vào khung rào. Khi anh nhảy xuống, toàn bộ phần ngón tay đeo nhẫn bị kéo đứt rời, khiến đồng đội và người hâm mộ bị sốc. Trọng tài thì vẫn rút thẻ vàng cảnh cáo Diogo vì cho rằng anh ăn mừng câu giờ.
Dù được đưa ngay đến bệnh viện Zurich, nỗ lực nối lại ngón tay thất bại. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ phần còn lại ngay tại đốt đầu tiên. Từ đó, Diogo thi đấu với bàn tay khiếm khuyết, và câu chuyện của anh trở thành một trong những lời cảnh tỉnh cho cầu thủ về rủi ro khi ăn mừng quá đà.
Paulo Diogo (phải) mất ngón tay vì chiếc nhẫn cưới. Trong lịch sử bóng đá, ít màn ăn mừng nào ám ảnh như của Paulo Diogo - tiền vệ người Thụy Sĩ khoác áo Servette. Tháng 12/2004, khi Servette làm khách trên sân FC Schaffhausen, Diogo kiến tạo cho Jean Beausejour ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 87. Quá phấn khích, anh leo lên hàng rào kim loại để ăn mừng cùng CĐV.
Tai nạn xảy ra khi chiếc nhẫn cưới trên tay Diogo bị mắc vào khung rào. Khi anh nhảy xuống, toàn bộ phần ngón tay đeo nhẫn bị kéo đứt rời, khiến đồng đội và người hâm mộ bị sốc. Trọng tài thì vẫn rút thẻ vàng cảnh cáo Diogo vì cho rằng anh ăn mừng câu giờ.
Dù được đưa ngay đến bệnh viện Zurich, nỗ lực nối lại ngón tay thất bại. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ phần còn lại ngay tại đốt đầu tiên. Từ đó, Diogo thi đấu với bàn tay khiếm khuyết, và câu chuyện của anh trở thành một trong những lời cảnh tỉnh cho cầu thủ về rủi ro khi ăn mừng quá đà.
Joel biến mất sau biển quảng cáo vì rơi xuống hố. Trận gặp Sao Paulo trên sân Estadio Couto Pereira, Joel - tiền đạo trẻ CLB Coritiba - ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 86 sau pha qua người thủ môn rồi dứt điểm lạnh lùng.
Trong lúc phấn khích, cầu thủ 20 tuổi chạy về phía khán đài, nhảy qua bảng quảng cáo để ăn mừng cùng người hâm mộ. Nhưng ngay sau cú bật nhảy, anh bỗng biến mất khỏi tầm mắt tất cả. Nguyên nhân là phía sau bảng quảng cáo có một lối đi xuống khán đài, được che tạm bằng vài tấm băng rôn. Joel rơi thẳng xuống hố trong sự hoảng hốt của đồng đội và CĐV.
Lực lượng an ninh phải nhanh chóng kéo Joel lên. Dù bị choáng và khá bẽ mặt, anh vẫn có thể thi đấu tiếp những phút cuối. Pha "rơi từ trên trời xuống đất" này trở thành một trong những màn ăn mừng hi hữu nhất lịch sử bóng đá Nam Mỹ.
Joel biến mất sau biển quảng cáo vì rơi xuống hố. Trận gặp Sao Paulo trên sân Estadio Couto Pereira, Joel - tiền đạo trẻ CLB Coritiba - ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 86 sau pha qua người thủ môn rồi dứt điểm lạnh lùng.
Trong lúc phấn khích, cầu thủ 20 tuổi chạy về phía khán đài, nhảy qua bảng quảng cáo để ăn mừng cùng người hâm mộ. Nhưng ngay sau cú bật nhảy, anh bỗng biến mất khỏi tầm mắt tất cả. Nguyên nhân là phía sau bảng quảng cáo có một lối đi xuống khán đài, được che tạm bằng vài tấm băng rôn. Joel rơi thẳng xuống hố trong sự hoảng hốt của đồng đội và CĐV.
Lực lượng an ninh phải nhanh chóng kéo Joel lên. Dù bị choáng và khá bẽ mặt, anh vẫn có thể thi đấu tiếp những phút cuối. Pha "rơi từ trên trời xuống đất" này trở thành một trong những màn ăn mừng hi hữu nhất lịch sử bóng đá Nam Mỹ.
Hồng Duy