5 màn ăn mừng thảm họa trong bóng đá

Steve Morrow ngã gãy tay. Trong trận chung kết Cup Liên đoàn 1993, Morrow sắm vai người hùng bàn ấn định chiến thắng 2-1, giúp Arsenal ngược dòng hạ Sheffield Wednesday. Nhưng niềm vui của tiền vệ người Bắc Ireland nhanh chóng biến thành ký ức đau đớn bậc nhất sự nghiệp.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Arsenal hân hoan ăn mừng trên sân Wembley. Trung vệ đội trưởng Tony Adams bế Morrow lên cao, nhưng không may trượt tay, khiến đồng đội rơi thẳng xuống mặt cỏ. Cú ngã mạnh khiến Morrow gãy tay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dây thần kinh.

Morrow phải nhập viện, lỡ tiệc mừng công cùng đội bóng. Adams sau đó mang cả thùng champagne tới bệnh viện để chuộc lỗi với đồng đội. Sau này, Morrow thừa nhận cảm giác nuối tiếc vì không thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc chiến thắng.