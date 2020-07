5 lý do thuyết phục phụ huynh mua SYM 50cc cho con

Mẫu xe máy 50cc của SYM là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc cho phụ huynh khi mua xe cho con đến trường.

An toàn hơn và đúng luật

Theo quy định của Luật Giao thông hiện hành, người đủ 16 tuổi không được điều khiển xe trên 50cc và chưa được phép thi bằng lái xe máy A1. Do vậy, những chiếc SYM động cơ 50cc là lựa chọn phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên.

An toàn và đúng luật giao thông là điều mà phụ huynh cần quan tâm khi lựa chọn xe cho con đến trường. Theo quy định của các cơ quan nhà nước, xe máy sử dụng động cơ 50 cc phù hợp với người từ 16 tuổi trở lên.

Thương hiệu lâu đời và chất lượng

SYM là hãng xe có mặt tại Việt Nam từ năm 1992, đến nay đã tạo được vị thế trên thị trường. Doanh nghiệp này tại Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài 100%, đã không ngừng cải tiến công nghệ, đẩy mạnh xây dựng nhà máy, ra mắt những sản phẩm chất lượng tốt cho người dùng. Nhiều người đánh giá SYM 50cc là mẫu xe có chất lượng tốt trong phân khúc.

Động cơ của dòng xe này được SYM thiết kế theo chuẩn kỹ thuật cao, công suất vận hành ổn định và tiết kiệm xăng. Xe trang bị nhiều tiện ích giúp giới trẻ lái xe thoải mái, an toàn như: Attila 50 có phanh đĩa trước, đèn Halogen, ổ khóa 4 trong 1, Elite 50 có cốp rộng, Passing 50 bộ đôi đèn Halogen, có sàn để chân rộng rãi, móc treo đồ tiện lợi...

Các dòng xe SYM phù hợp với giới trẻ.

Thiết kế riêng biệt

Vẻ ngoài của xe có thể không phải mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh, nhưng các bạn trẻ đến trường sẽ luôn muốn có mẫu xe thiết kế khác lạ, trẻ trung và độc đáo. Attila 50, Passing 50 hay Elite 50 sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc, là món quà vừa thiết thực, vừa hợp xu hướng mà cha mẹ có thể dành cho các bạn trẻ. Thiết kế của ba mẫu xe này đều được SYM chú trọng, đầu tư sáng tạo và mang bản sắc riêng.

Các dòng xe của SYM.

Chế độ bảo hành chu đáo

Không chỉ chú trọng chất lượng, SYM còn chăm sóc khách hàng bằng dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, chu đáo. Hãng có các chương trình bảo dưỡng miễn phí, thay dầu nhớt miễn phí... được tổ chức thường xuyên tại đại lý trên cả nước.

Nhiều hoạt động dành cho học sinh, sinh viên

SYM hiểu rằng sự an toàn cho các em học sinh, sinh viên là điều quan trọng nhất, vì vậy hãng phối hợp cùng các trường học tổ chức tuyên truyền về luật giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn... Hãng kỳ vọng điều này sẽ giúp các em hiểu rõ về luật, có ý thức lái xe an toàn và tôn trọng luật giao thông.

Với những lý do trên, hãng kỳ vọng khi mua SYM 50cc, các bậc phụ huynh sẽ không phải đối mặt với nguy cơ mua phải xe kém chất lượng. SYM 50cc có động cơ ổn định, bền vững cho suốt quá trình đi học của giới trẻ, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa được hãng hỗ trợ ở mức tối đa.

(Nguồn: SYM)