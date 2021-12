5 lý do Happy One Central thu hút người mua nhà

Bình DươngKhu phức hợp căn hộ thông minh trung tâm thành phố Thủ Dầu Một - Happy One Central của Vạn Xuân Group sở hữu nhiều lợi thế an cư và đầu tư.

Vượt qua những tiêu chí đánh giá chặt chẽ, minh bạch của hội đồng thẩm định, gồm những chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, dự án Happy One Central của chủ đầu tư Vạn Xuân Group, đã được vinh danh là "Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương" tại giải thưởng Việt Nam PropertyGuru 2021.

Đại diện Vạn Xuân Group (trái) nhận giải "Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương" tại Vietnam Property Awards 2021. Ảnh: Vạn Xuân Group

Trước khi được vinh danh tại giải thưởng uy tín quốc tế, dự án đã được giới đầu tư đánh giá cao.

Vị trí thuận lợi

Về vị trí, Happy One Central tọa lạc tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, thừa hưởng hệ thống giao thông kết nối đa chiều, dễ di chuyển đến các khu vực trọng điểm như TP Thuận An, TP Dĩ An, TP Thủ Đức - TP HCM thông qua các trục đường huyết mạch Đại lộ Bình Dương, Quốc lộ 1K, Phạm Văn Đồng...

Nhu cầu giải trí, mua sắm, giáo dục, y tế của cư dân được đáp ứng nhờ các tiện ích hiện hữu: sân golf Sông Bé, sân vận động Gò Đậu, Aeon Mall Bình Dương, MM Mega Mall, trường học quốc tế các cấp, bệnh viện quốc tế Columbia Asia Hospital... Cư dân cũng thuận tiện di chuyển tới các khu công nghiệp lớn nhất Bình Dương như VSIP II, Sóng Thần 3, Phú Tân, Kim Huy, Đại Đăng...

Không gian sống xanh

Với mật độ xây dựng 34%, không gian xanh trải dài từ tầng trệt lên đến tầng 40 của toàn khu căn hộ Happy One Central như: vườn thiền, vườn nghệ thuật, vườn không trung, thác nước, hồ bơi, khu tập yoga... Nhờ sự tính toán kỹ lưỡng của chủ đầu tư cùng các kiến trúc sư, cư dân có thể tận hưởng khu rừng nhiệt đới theo phong cách Singapore ngay giữa trung tâm thành phố Thủ Dầu Một. Từ đó, cân bằng cuộc sống và cảm nhận sự bình yên, thư thái mỗi ngày.

68 tiện ích hiện đại

Không dừng lại ở đó, Happy One Central cũng mang đến trải nghiệm sống hiện đại, tiện nghi với hệ thống 68 tiện ích như: cầu kính trên không, sân golf 3D, khu chiếu phim trên không, hồ bơi vô cực, hồ jacuzzi, hồ bơi trẻ em, quảng trường ánh sáng, hồ cá KOI, khu café ngoài trời, khu BBQ, GYM & Yoga, wifi free, khu thiền trên không, đài quan sát, đài thiên văn...

Tổ hợp 68 tiện ích nội khu đỉnh cao - một trong những lý do minh chứng Happy One Central là "Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương". Ảnh: Vạn Xuân Group

Tích hợp công nghệ thông minh

Trong những năm gần đây, Vạn Xuân Group có bước chuyển mình đổi mới, phát triển các dự án căn hộ thông minh tích hợp công nghệ nhằm nâng tầm chất lượng cuộc sống cư dân.

Trong đó, Happy One Central ghi điểm với sự tiện nghi và hiện đại bởi thiết kế căn hộ thông minh tích hợp công nghệ 4.0. Với một thao tác chạm trên smartphone, các thiết bị sinh hoạt của gia đình được bật. Tất cả phòng đều có cửa sổ lớn đón nắng, gió tự nhiên nhờ sự khác biệt trong thiết kế khi căn hộ bố trí trải dài theo hàng ngang trên mặt bằng tầng.

Phát triển bởi đơn vị uy tín

Hướng đến sứ mệnh "kiến tạo không gian sống, làm hài lòng khách hàng", Vạn Xuân Group chọn đồng hành với các đối tác giàu kinh nghiệm, uy tín trong và ngoài nước để cùng phát triển và đem đến những sản phẩm chất lượng cao cho thị trường bất động sản.

Bên cạnh chủ đầu tư uy tín, Happy One Central còn được bảo chứng chất lượng bởi sự đồng hành của các đối tác: tổng thầu xây dựng Central, đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc Ong&Ong đến từ Singapore, đơn vị tư vấn cảnh quan LJ-Asia đến từ Bồ Đào Nha, đơn vị tư vấn giám sát Artelia đến từ Pháp.

Với kỳ vọng trở thành biểu tượng mới tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, Happy One Central là một trong những khu căn hộ đầu tiên tại Bình Dương sử dụng công nghệ ánh sáng mặt dựng và ánh sáng cảnh quan.

"Giải pháp ánh sáng mặt dựng tòa nhà cùng ý tưởng chủ đạo thể hiện sự hạnh phúc ngày càng thăng hoa. Ánh sáng nhiều màu sắc từ hệ thống đèn LED, đặt xen kẽ trong các tán cây cũng giúp không gian cảnh quan nội khu của tòa nhà tựa như một khu vườn cổ tích về đêm", chủ đầu tư mô tả.

Happy One Central được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một. Ảnh: Vạn Xuân Group

Hoài Phong