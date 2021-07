5 lý do để trở thành tư vấn tài chính của Sun Life

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tăng thu nhập... là những lý do các bạn trẻ nên tham gia đội ngũ chuyên viên tư vấn tài chính của Sun Life.

Chuyên viên tư vấn tài chính (hay Financial advisor) là người hỗ trợ công ty đầu tư tài chính và quản lý tài sản. Ngoài ra, Financial advisor còn xử lý các vấn đề liên quan đến bảo hiểm của khách hàng và giúp họ lập kế hoạch toàn diện về các khoản đầu tư trong tương lai. Tư vấn tài chính là một trong những ngành nghề đang lên trong xã hội hiện đại với mức lương cao, cơ hội thăng tiến lớn. Sun Life nêu ra 4 lý do mà các bạn trẻ nên tham gia vào đội ngũ tư vấn tài chính.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Công việc tư vấn tài chính mang tính chủ động cao về khách hàng, thời gian và các mối quan hệ xã hội. Khi trở thành nhân viên của Sun Life, mọi người không cần đầu tư về vốn, được chia sẻ, lắng nghe công thức thành công của những người đi trước, có thâm niên trong ngành. Bên cạnh đó, các tư vấn viên mới còn được tham gia khóa huấn luyện về kiến thức lẫn kỹ năng chuyên nghiệp.

Nâng cao thu nhập

Thu nhập từ nghề tư vấn bảo hiểm sẽ do chính bản thân mỗi người quyết định. Các tư vấn viên càng chăm chỉ làm việc, tích cực sáng tạo nhằm thu hút được lượng khách hàng lớn thì càng kiếm nhiều tiền. Bên cạnh đó, với kiến thức học được trong suốt thời gian làm nghề, các tư vấn tài chính cũng có thể tăng giá trị tài sản của bản thân nhờ đầu tư bất động sản, bảo hiểm, tiết kiệm...

"Ngày hội One Sun Life châu Á" là cơ hội cho những người trẻ muốn tìm hiểu về ngành tư vấn tài chính.

Nhận thưởng xứng đáng

Bên cạnh thu nhập, tư vấn tài chính của Sun Life còn được nhận thêm những khoản thưởng trong quá trình kinh doanh, giúp thu nhập thực tế tăng cao. Ngoài ra, họ còn có nhiều cơ hội tham quan, du lịch, học hỏi kinh nghiệm với các đồng nghiệp xuất sắc trong và ngoài nước.

Mở rộng các mối quan hệ.



Các chuyên viên tư vấn tài chính có rất nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ trong nước lẫn quốc tế. Thông qua việc giao tiếp với khách hàng, đồng nghiệp và các nhân viên... chuyên viên tư vấn còn có cơ hội làm giàu thêm vốn sống cũng như hoàn thiện các kỹ năng của mình. Mối quan hệ rộng cũng là một trong những yếu tố giúp mọi người thành công.

Cơ hội hỗ trợ cộng đồng

Mỗi tư vấn tài chính sẽ là một sứ giả giúp truyền đi thông điệp tình yêu, truyền cảm hứng đến với các gia đình thông qua những hợp đồng bảo hiểm, giúp các gia đình thực hiện được ước mơ nhờ tài chính vững chắc. Bên cạnh đó, các tư vấn tài chính còn mang đến giá trị sẻ chia trong cộng đồng với những hoàn cảnh không may mắn thông qua các giải pháp tài chính của Sun Life Việt Nam.

Ngày 10/7, Sun Life sẽ tổ chức sự kiện online "Ngày hội One Sun Life châu Á - Khởi đầu tương lai tươi sáng" đồng loạt tại Việt Nam, Hong Kong, Malaysia, Indonesia và Philippines. Sự kiện này là bước tiếp theo giới thiệu về vai trò của người tư vấn tài chính và các cơ hội phát triển nghề nghiệp do Sun Life cung cấp. Đăng ký tham dự tại đây.

Hải My