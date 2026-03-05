5 lý do đàn ông dứt áo ra đi dù còn yêu

Khi áp lực cảm xúc lấn át niềm vui hay định hướng tương lai trái ngược, đàn ông thường chọn cách rời đi dù trong lòng vẫn còn yêu.

Dưới đây là 5 lý do phổ biến khiến phái mạnh quyết định dừng lại mối quan hệ, theo đúc kết từ tạp chí tâm lý Yourtango.

Cân nhắc "được - mất"

Theo nghiên cứu năm 2022 trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, con người luôn vô thức thực hiện phép tính "chi phí - lợi ích" trong các mối quan hệ. Khi những cuộc cãi vã vụn vặt lặp đi lặp lại, sự mệt mỏi và hao tổn tâm trí bắt đầu lớn hơn niềm vui, sự bất mãn sẽ nảy sinh.

Khi đàn ông thấy việc duy trì tình yêu giống một "gánh nặng" hơn là bến đỗ bình yên, bộ não của họ sẽ phát tín hiệu cảnh báo. Đó không hẳn là sự ích kỷ, mà là cơ chế tự vệ khi nhận thấy sức khỏe tinh thần đang bị thâm hụt nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Pexels

Kiệt sức vì phải "chăm sóc cảm xúc"

Phụ nữ thường tìm kiếm sự trấn an bằng những câu hỏi hoặc muốn đối phương thấu hiểu mọi biến động tâm lý của mình. Tuy nhiên, việc liên tục phải giải trình hoặc dò dẫm bước qua những "bãi mìn cảm xúc" mỗi ngày rất dễ khiến đàn ông kiệt sức.

Các chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng, nếu một người luôn đòi hỏi sự xác nhận tình cảm thái quá, đối phương sẽ dần thấy áp lực. Khi đàn ông cảm thấy bản thân giống một "bác sĩ tâm lý" hơn là một người bạn đời, họ có xu hướng rút lui để tìm lại sự nhẹ nhõm.

Tình bạn phai nhạt

Nhà báo Rhaina Cohen, tác giả cuốn sách nổi tiếng The Other Significant Others, cho rằng nền tảng bền vững nhất của một cuộc hôn nhân hay tình yêu chính là tình bạn.

Nhiều cặp đôi vẫn yêu nhau nhưng không còn tìm thấy tiếng nói chung trong những sở thích hay câu chuyện thường nhật. Nếu sự kết nối tâm hồn và khả năng sẻ chia như những người bạn tri kỷ bị mất đi, mối quan hệ chỉ còn lại sự ràng buộc về trách nhiệm. Khi sự gắn kết này đứt gãy, việc cố ở lại chỉ mang đến cảm giác gượng ép.

Đối phương đánh mất bản sắc cá nhân

Nghiên cứu của Đại học Y khoa Đại Liên (Trung Quốc) khẳng định, khi một người đánh mất bản sắc cá nhân, cả hai sẽ cùng chịu thiệt thòi.

Khi một phụ nữ từ bỏ đam mê, bạn bè và thế giới riêng để bám lấy người đàn ông, cô ấy đã vô tình dập tắt đi sức hấp dẫn ban đầu. Lửa cần oxy để cháy, và tình yêu cần không gian để thở. Nếu đàn ông nhận thấy mình là "nguồn sống" duy nhất của đối phương, họ sẽ cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Sự phụ thuộc thái quá không tạo ra sự gắn kết, ngược lại, nó đẩy người kia ra xa.

Lệch pha về định hướng tương lai

Đây là lý do thực tế và phũ phàng nhất. Hai người có thể yêu nhau say đắm, nhưng nếu một người muốn ra nước ngoài định cư còn người kia muốn ở gần cha mẹ; hoặc một người khao khát có con còn người kia thì không, tình yêu sớm muộn cũng phải đầu hàng trước hiện thực.

Khi nhận ra những giá trị cốt lõi không thể dung hòa, đàn ông (với tư duy thực tế đặc trưng) thường chọn cách kết thúc sớm để giảm bớt đau khổ cho cả hai về lâu dài, dù sâu thẳm trong lòng họ vẫn còn nhiều vương vấn.

Nhật Minh (Theo Yourtango)