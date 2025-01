5 lý do chấm dứt kỷ nguyên Big Six ở Ngoại hạng Anh

Từ mùa 2009-2010 đến 2018-2019, sáu đội Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và Tottenham có năm mùa kết thúc trong Top 6, hai mùa trong Top 7, một mùa trong Top 8 và một mùa trong Top 10. Giới chuyên môn không ngần ngại dành mỹ từ Big Six để nói về kỷ nguyên thống trị của họ. Nhưng những mùa gần đây, nhóm dưới bắt đầu trỗi dậy như nấm sau mưa. Đặc biệt, những gì diễn ra mùa này đang tạo ra cảm giác của một cuộc lật đổ. Nottingham đang có cùng 44 điểm với đội xếp thứ hai Arsenal. Newcastle đang có cùng 38 điểm với đương kim vô địch Man City, trong khi Man Utd và Tottenham rơi xuống thứ 13 và 15.

Theo ESPN, lý do đầu tiên chấm dứt kỷ nguyên Big Six là các đội khác ngày càng giàu lên. 20 đội Ngoại hạng Anh đang kiếm được 7,5 tỷ USD mỗi mùa, cao hơn cả giải La Liga và Serie A cộng lại. Với tài chính dư dả, nhiều đội bóng nhỏ sẵn sàng đầu tư mạnh cho cầu thủ. Tính từ hè 2024, Brighton chi nhiều nhất vào thị trường chuyển nhượng toàn cầu. Chi tiêu ròng (chi phí mua trừ đi doanh thu bán cầu thủ) của đội mới lên hạng Ipswich Town thậm chí vượt qua con số tổng của Real, Barca và Bayern, ba ứng cử viên vô địch Champions League. Với việc được đầu tư mạnh, các đội bóng nhỏ đã có đủ lực lượng để công phá Big Six.