5 lưu ý về lắp đặt và sử dụng giúp điều hòa hoạt động hiệu quả

Thay bộ lọc 6 tháng một lần, đặt cục nóng nơi râm mát... có thể giúp điều hòa hoạt động hiệu quả, tốn ít điện năng hơn.

Trong mùa nắng nóng, điều hòa là một trong những thiết bị điện tử phải hoạt động nhiều nhất. Chúng cũng có thể khiến hóa đơn tiền điện tăng lên. Người dùng có thể áp dụng một số cách để giúp điều hòa "ngốn" ít điện hơn nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu sử dụng.

Một thợ đang lắp đặt điều hòa. Ảnh: Hoàng Hải

Đặt cục nóng nơi thoáng mát

Theo ông Trần Minh Hoàng, quản lý kỹ thuật và bảo hành Beko khu vực Miền Nam, người dùng nên đặt cục nóng nơi râm mát. Thông thường, cục nóng được thiết kế để chống chịu được tác động thời tiết từ bên ngoài. Tuy nhiên, việc đặt bộ phận này ở nơi thoáng mát, không bị vật cản phía trước, tránh ánh nắng trực tiếp sẽ giúp năng suất làm lạnh được tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.

Khi đặt ở nơi ít bị chiếu nắng, điều hòa có thể giảm được 3 độ C nhiệt độ không khí phải làm lạnh, vừa tiết kiệm điện vừa bảo vệ máy. Nếu cục nóng gắn ở nơi nắng gắt, nên cân nhắc lắp mái che nếu điều kiện cho phép.

Thay bộ lọc 6 tháng một lần

Các chuyên gia của TCL khuyến cáo, bước đầu tiên để sử dụng điều hòa hiệu quả sau một thời gian là kiểm tra và thay bộ lọc không khí. Hiện nay, đa số điều hòa có thêm bộ lọc không khí tích hợp ở dạng thô, có thể lọc 90% hạt bụi nhỏ.

Sau một thời gian, bộ lọc này sẽ tích tụ nhiều bụi bẩn khiến người dùng phải điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn gây tốn điện. Việc vệ sinh và thay thường xuyên bộ phận này giúp tăng hiệu quả làm mát và giảm sự tiêu thụ năng lượng.

Đặt nhiệt độ phù hợp

Theo khuyến cáo của Bộ Năng lượng Mỹ, mức nhiệt độ tốt nhất khi bật điều hòa là 25-26 độ C. Đây là mức có thể làm mát phù hợp với cơ thể con người nhưng không gây tiêu hao nhiều năng lượng cho điều hòa. Mức cao hơn khiến việc làm mát không hiệu quả, còn thấp hơn có thể gây tốn điện hơn.

Kết hợp với quạt

Theo Cielo Wigle, mỗi khi điều hòa hạ 1 độ C, mức sử dụng năng lượng sẽ tăng từ 5 đến 10%. Tuy nhiên, kết hợp với quạt có thể khiến không gian mát hơn 2-3 độ C do sự chuyển động của không khí. Khi đó, người dùng có thể đặt mức nhiệt độ cao hơn so với khuyến cáo nhưng vẫn đạt hiệu quả làm mát mong muốn.

Kết hợp thiết bị thông minh khác

Các hệ thống thông minh hiện nay có giá khá phải chăng, chỉ từ vài trăm nghìn đồng, nhưng có thể giúp kiểm soát điều hòa tốt hơn. Ví dụ, thiết bị có cảm biến phát hiện người trong phòng hay không để tắt điều hòa sau một thời gian nhất định, cảm biến độ ẩm giúp điều chỉnh một số thông số khi độ ẩm cao. Ngoài ra, thiết bị dạng này còn kết nối Internet giúp người dùng điều khiển từ xa.

Bảo Lâm