5 lưu ý khi xây gác lửng cho nhà một tầng

Gác lửng không nên xây cao hơn 2,4 m và không vượt quá 60% diện tích mặt sàn của tầng.

Gác lửng là giải pháp nhằm mở rộng diện tích sử dụng đối với ngôi nhà có diện tích nhỏ hay các khu vực bị hạn chế về chiều cao công trình. Gác lửng vừa có thể làm không gian riêng tư như phòng ngủ, phòng làm việc, vừa phù hợp làm nơi sinh hoạt chung của gia đình như phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, khu vực giải trí...

Quá trình thiết kế và thi công cần lưu ý các yếu tố sau:

Kích thước

Theo lý thuyết, chiều cao của gác lửng thường ở trong khoảng 2,4-2,8 m, nhưng trên thực tế ít khi xây cao hơn 2,4 m. Diện tích của gác lửng không vượt quá 60% diện tích mặt sàn theo quy chuẩn xây dựng. Nếu xây thấp sẽ làm cho không gian này có cảm giác tù túng, nhưng quá cao thì lại chẳng khác gì một tầng riêng biệt.

Xác định công năng và vật liệu

Ngay từ khi lên ý tưởng xây gác lửng, gia chủ cần xác định rõ công năng sử dụng, giúp việc thiết kế và trang trí trở nên dễ dàng và đồng bộ hơn. Nếu được thi công trong quá trình xây dựng nhà, khu vực gác lửng này sẽ sử dụng bê tông, cốt thép làm vật liệu chính và có độ bền cao.

Nếu khu vực gác lửng được thi công sau khi công trình nhà ở đã đi vào sử dụng thì sẽ ưu tiên những vật liệu nhẹ, dễ sử dụng và có độ cứng, độ bền cao, ví dụ như gỗ, tấm làm gác lửng chuyên dụng... Trường hợp này, gia chủ nên bố trí phòng ngủ, phòng làm việc sẽ phù hợp hơn là làm các phòng tập thể thao, bếp...

Một mẫu thiết kế nhà có gác lửng. Ảnh: Nhacap4

Nội thất

Vì không gian tương đối hẹp nên khi bố trí nội thất tại gác lửng, gia chủ cần tiết chế về số lượng và kiểu dáng để tránh cảm giác rối mắt, không gian càng trở nên chật chội. Nên ưu tiên tone màu trung tính, hạn chế màu sặc sỡ.

Lưu ý không nên sử dụng đèn trần dạng chùm hay quạt trần để tránh việc thừa ánh sáng và đảm bảo an toàn cho quá trình sử dụng. Hệ thống trần nên được thiết kế và thi công theo phong cách đơn giản, bằng phẳng hoặc kiểu giật cấp nhẹ.

Lan can

Lan can cho gác lửng nên được làm từ chất liệu kính cường lực, gỗ hoặc kim loại, thiết kế đơn giản không cầu kỳ. Không nên làm lan can quá cao sẽ gây mất cân đối không gian, cũng không nên quá thấp nhằm phòng tránh rủi ro mất an toàn, đặc biệt cho trẻ em. Chiều cao tiêu chuẩn của lan can cầu thang nên ở khoảng 90 cm.

Cầu thang

Gia chủ có thể cân nhắc lựa chọn cầu thang thẳng, xương cá, xoắn ốc, với các chất liệu đa dạng như gỗ, kính, sắt... Tuy nhiên, không nên đặt cầu thang ở chính giữa vì vừa tốn diện tích lại bất tiện khi sử dụng. Thay vào đó, vị trí nằm sát tường sẽ phù hợp hơn.

Hai yếu tố quan trọng cũng cần chú ý khi thiết kế gác lửng là ánh sáng và nhiệt độ. Để giải quyết nhược điểm thiếu ánh sáng, gia chủ nên lắp đặt hệ thống điện khoa học, cùng các cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên kết hợp thông gió. Với yêu cầu điều hòa nhiệt độ, đặc biệt trong mùa hè nóng bức, có thể cân nhắc phương án sử dụng tấm cách nhiệt trên trần và xung quanh tường.

Về chi phí xây gác lửng thường được tính theo m2. Đơn giá trung bình hiện nay khoảng 5-6 triệu đồng một m2, tùy vào vị trí xây dựng, vật liệu, độ khó trong thi công thực tế.

KTS Tạ Xuân Phong

Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng Việt Á