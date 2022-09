5 lợi thế đầu tư nhà phố An Phát Residence

Bình DươngHai dãy nhà phố An Phát Residence sở hữu các yếu tố lợi thế về hạ tầng, pháp lý, kiến trúc châu Âu...

Khu nhà phố An Phát Residence nằm trên đường Bùi Thị Xuân (phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, Bình Dương). Nằm ở trung tâm thành phố, dự án mang tiềm năng vừa để ở vừa phát huy lợi thế kinh doanh.

Hưởng lợi từ bất động sản Dĩ An

Trong những năm gần đây, Dĩ An là địa phương thu hút nhiều quan tâm từ các nhà đầu tư nhờ hạ tầng đồng bộ và vị trí thuận tiện. Ngoài ra, nơi đây sở hữu lượng dân cư đông và có xu hướng gia tăng do làn sóng chuyển dịch dân cư, người lao động và chuyên gia đến sinh sống, làm việc.

Các chuyên gia đánh giá, ngoài là thị trường đáp ứng nhu cầu ở thực, Dĩ An còn nhiều tiềm năng để phát triển bất động sản thương mại - dịch vụ, đáp ứng nhu cầu mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí.

Không gian nội thất của nhà phố An Phát Residence. Ảnh: An Phát

An Phát Residence là lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư khi đáp ứng cả hai tiêu chí ở và thương mại. Chủ đầu tư dự án đánh giá, TP Dĩ An nằm trong quy hoạch tiến lên đô thị loại I vào năm 2025, vì vậy các nhà phố An Phát Residence phần nào sẽ hưởng lợi từ sự phát triển này.

Nhà phố đã hoàn thiện, pháp lý đầy đủ

Nhà phố là loại hình bất động sản nhận nhiều quan tâm từ nhà đầu tư, trong đó những sản phẩm đã hoàn thiện với tính thanh khoản cao lại càng có lực hấp dẫn trên thị trường. Theo đại diện chủ đầu tư, An Phát Residence sở hữu ưu thế là nhà phố đã hình thành, sẵn sàng đưa vào khai thác.

Với các căn nhà phố đã hoàn thiện, khách hàng quan tâm dự án có thể trực tiếp đến tham quan, trải nghiệm thực tế sản phẩm trước khi chọn mua. Ngoài ra, đại diện An Phát nói rằng dự án có pháp lý hoàn thiện, sổ hồng riêng từng căn và bàn giao đầy đủ cho khách hàng khi giao dịch.

Hai dãy nhà phố đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao cho khách và khai thác kinh doanh. Ảnh: An Phát

Kiến trúc châu Âu, dễ vận hành

An Phát Residence tái hiện một khu phố châu Âu thu nhỏ, được quy hoạch thành hai dãy nhà đối xứng với thiết kế một trệt, hai lầu cùng đa dạng diện tích từ 60-95 m2, mang phong cách kiến trúc tân cổ điển châu Âu.

Với thiết kế theo khối vuông, mặt trước thông thoáng tạo điều kiện phát triển các mô hình kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng, beer club, cửa hàng thời trang, showroom, siêu thị tiện ích, spa, phòng tập gym... Các tầng lầu với ban công rộng và tầm nhìn ôm trọn khu phố thương mại thích hợp để ở hoặc phát triển kinh doanh, cho thuê văn phòng, khách sạn mini... giúp chủ sở hữu tăng thêm lợi nhuận.

Nhà phố An Phát Residence phù hợp để ở và kinh doanh. Ảnh: An Phát

Cộng hưởng với vị trí, thiết kế, An Phát Residence còn sở hữu hệ tiện ích nội khu như công viên cây xanh, đường đi bộ thoáng mát, không gian vui chơi giải trí ngoài trời... giúp tăng trải nghiệm cho cư dân.

"Tích hợp nhiều công năng trong một sản phẩm, An Phát Residence vừa để ở và có thể kinh doanh, mang đến đa dạng sự lựa chọn theo nhu cầu khách hàng", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Số lượng giới hạn

Đại diện chủ đầu tư cho biết, An Phát Residence có số lượng 51 căn, cung cấp cho thị trường Dĩ An phân khúc nhà phố đã hoàn thiện cùng triển vọng tăng giá tốt trong thời gian tới.

Nhờ vào vị trí kết nối thuận tiện, tập trung dân cư đông đúc, An Phát Residence thừa hưởng lợi thế kinh doanh, thương mại. Theo dự báo từ các chuyên gia, trong 6 tháng cuối năm 2022, sức cầu của phân khúc nhà phố, biệt thự tại thị trường TP HCM và vùng phụ cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An... duy trì mức ổn định so với đầu năm. Các dự án được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, tiềm lực tài chính mạnh tiếp tục nhận nhiều quan tâm.

Chính sách mua nhà ưu đãi

Chủ đầu tư tung nhiều chính sách ưu đãi áp dụng cho khách hàng sở hữu nhà phố An Phát Residence. Theo đó, với mức giá từ 3,9 tỷ mỗi căn, khách hàng có thể thanh toán trước 30% giá trị (tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng) để sở hữu một căn nhà phố đã hoàn thiện, có sổ hồng. Phần tiền còn lại, khách hàng sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi, chiết khấu 2% và tặng gói nội thất trị giá 42 triệu đồng.

Hoàng Khải