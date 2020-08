5 lợi ích của chạy bộ cầu thang

Tập chạy trên cầu thang giúp runner điều hòa tim mạch, tăng cơ bắp, đốt cháy nhiều calo, giảm tổn thương cơ, tăng cường sức khỏe toàn diện.

Chạy cầu thang là một bài tập lý tưởng cho những runner tìm kiếm một bài tập cường độ cao giúp cải thiện tốc độ chạy bộ, sức mạnh và cardio. Ngoài ra, chạy bộ trên cầu thang cũng là một bài tập cross training nên thêm vào trong chương trình tập luyện tốc độ.

Nếu mới bắt đầu tập luyện với chạy cầu thang, runner nên xuất phát chậm. Ban đầu, những bài tập có vẻ dễ thực hiện nhưng chúng lại đòi hỏi rất nhiều sức mạnh. Tuy nhiên, phương pháp tập luyện này đem lại rất nhiều lợi ích.

Tuy là hành động quen thuộc nhưng nếu thực hiện thường xuyên, việc leo cầu thang sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người chạy. Ảnh: Firstcry parenting.

Điều hòa tim mạch

Theo tổ chức American Council on Exercise của Mỹ, chạy trên cầu thang là một trong những cách tốt nhất để điều hòa hệ tim mạch. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y tế Dự phòng cũng cho biết, leo cầu thang có thể làm tăng lipoprotein mật độ cao (HDL) hoặc cholesterol tốt trong máu, và cải thiện lưu thông máu trong cơ thể.

Hoạt động này kích thích tim hoạt động tốt hơn trong việc chuyển máu và oxy. Tim càng nở ra, càng có nhiều máu bơm qua cơ thể. Tim cũng co bóp tốt hơn và đẩy máu ra ngoài. Máu đi qua cơ thể càng nhanh thì bạn càng lấy nhiều oxy và đưa carbon dioxide ra ngoài nhanh hơn.

Đốt cháy calo nhanh

Chạy cầu thang khó hơn chạy trên mặt bằng thông thường nên người tập phải đốt cháy nhiều calo hơn. Theo Health Status, một phụ nữ nặng khoảng 63 kg sẽ đốt cháy 9 calo mỗi phút khi chạy cầu thang.

đây là một bài tập luyện cường độ cao. Hoạt động này giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, thúc đẩy các nhóm cơ tại vùng đùi, mông, bụng hiệu quả. Nhờ vậy, người chạy sẽ duy trì được vòng 3 săn chắc, căng tròn. Bên cạnh đó, leo thang khiến cơ thể đổ mồ hôi, từ đó giúp thải bỏ độc tố và mang lại làn da khỏe mạnh.

Chạy cầu thang rất tốt để đốt cháy calo. Ảnh: Todor Tsvetkov.

Giảm tổn thương cơ

Đi bộ xuống cầu thang có vẻ dễ dàng hơn so với việc leo lên nhưng thực tế chúng lại gây căng thẳng cho đầu gối và mắt cá chân. Thông thường, việc xuống dốc là nguyên nhân gây ra đau nhức sau khi tập luyện do tính chất co cơ. Cụ thể, khi bạn bước xuống, cơ chân của bạn phải căng và co lại để giữ thăng bằng, tránh ngã về phía trước. Khi cơ của bạn co và duỗi đồng thời, nó sẽ dễ làm tổn thương cơ.

Trong khi đó, nếu đi lên cầu thang, cơ chân của bạn đồng thời co lại và ngắn lại. Mặc dù có phần mệt mỏi hơn nhưng chúng sẽ không bị hư hại nhiều như khi đi xuống.

Nếu chưa quen với các bài tập cầu thang, người chạy cần từ từ trong vài bài tập đầu tiên. Nếu có vấn đề về đầu gối, chạy cầu thang có thể không phải là bài tập phù hợp với bạn.

Tăng sức mạnh cơ bắp

Leo cầu thang là một bài tập thẳng đứng mà bạn đẩy người xuống để nâng toàn bộ cơ thể lên cầu thang. Loại bài tập này có thể tăng sức mạnh của cơ chân, cơ đùi và cơ hông đồng thời làm săn chắc cơ bụng. Leo cầu thang cũng có thể giúp xây dựng khối cơ ở phần dưới cơ thể cho runner.

Tăng cường sức khỏe toàn diện

Tập thể dục cường độ cao như chạy cầu thang, rất tốt cho sức khỏe. Theo tổ chức Nghiên cứu và chăm sóc bệnh tiểu đường BMJ, chạy cầu thang có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim, đột quỵ, căng thẳng và thậm chí trầm cảm, thậm chí có thể tăng tuổi thọ.

An Nhiên (theo LiveStrong, Firstpost)