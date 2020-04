5 loại ống ruột gà lõi thép CVL được sử dụng nhiều tại công trình Việt Nam

Ống ruột gà lõi thép không bọc, bọc nhựa PVC, bọc Inox 304, lõi thép cháy chậm và không sinh khói độc, chống thấm nước và dầu được nhiều nhà thầu ưa chuộng.

Suốt thời gian Covid-19 diễn ra, sản phẩm ống ruột gà lõi thép CVL do Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi sản xuất vẫn luôn đáp ứng nhu cầu lắp đặt hệ thống cơ điện cho các công trình do tự chủ công nghệ và nguồn nguyên liệu tại Việt Nam.

Cát Vạn Lợi nằm trong top những doanh nghiệp có thị phần dẫn đầu thị trường sản xuất vật tư cơ điện tại Việt Nam. Công ty đang sẵn sàng cho những mục tiêu phát triển mở rộng nhà máy sản xuất vật tư cơ điện Cát Vạn Lợi. Giai đoạn hai xây dựng nhà máy đang được triển khai với công nghệ hiện đại từ Đài Loan. Dự kiến nhà máy sẽ đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất ống thép luồn dây điện và ống ruột gà lõi thép thứ hai vào đầu năm 2021.

Theo ông Lê Mai Hữu Lâm, Giám đốc Công ty Cát Vạn Lợi, mức sản lượng khả quan nói trên cho thấy, ống ruột gà lõi thép CVL vẫn được thị trường và nhà thầu cơ điện (M&E) đón nhận rất tích cực trong 13 năm qua. Sản phẩm giúp tiết kiệm chi phí vật tư lắp đặt, rút ngắn thời gian thi công và đáp ứng tiến độ chủ đầu tư cho dù kinh tế Việt Nam và thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là diễn biến phức tạp của Covid-19 trên phạm vi toàn cầu.

Ông Hữu Lâm chia sẻ thêm, từ nhiều năm qua, sản phẩm ống ruột gà lõi thép CVL dần chiếm được sự tin tưởng của các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu và kỹ sư cơ điện trong nước. Thêm vào đó, ống ruột gà lõi thép CVL được Cát Vạn Lợi sản xuất trực tiếp tại Việt Nam nên có giá thành tốt, phù hợp với khả năng tài chính của nhà thầu xây dựng, thay thế dần hàng nhập khẩu từ các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan...

Công dụng của ống ruột gà lõi thép là thay thế ống thép luồn dây điện tại những nơi khó thi công, góc mà ống cứng khó tiếp cận trong thi công điện nhẹ và phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn đảm bảo an toàn điện và phòng cháy chữa cháy, chống nhiễm điện từ và tuổi thọ cao. Cấu tạo chung của các loại ống ruột gà chính là dạng xoắn giúp ống có độ co giãn cao, linh hoạt theo yêu cầu lắp đặt. Đây cũng chính là ưu điểm nổi trội của ống ruột gà thép so với ống thép luồn dây điện.