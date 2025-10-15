5 loại cây phù hợp trồng trong nhà ít người biết

Những cây như thủy trúc, begonia chấm bạc… ít sâu bệnh, thích nghi tốt với điều kiện ánh sáng trong nhà và phù hợp trang trí không gian sống hiện đại.

Với xu hướng ưu tiên nội thất tự nhiên và tinh giản, những loại cây có hình dáng lạ mắt, tán đẹp, lá đặc biệt ngày càng được ưa chuộng. Dưới đây là 5 giống cây ít phổ biến nhưng có giá trị cao về mặt thị giác, phù hợp trồng trong nhà và dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách nội thất.

Cyperus alternifolius - cây thủy trúc

Thủy trúc là loại cây thủy sinh dạng bụi, có thân thẳng, lá mọc tỏa tròn như hình chiếc ô. Thủy trúc dễ trồng và ít sâu bệnh. Loại cây này phát triển tốt ở khu vực có ánh sáng mạnh nhưng không trực tiếp, như gần cửa sổ, ban công có mái che.

Cây thủy trúc phù hợp với không gian thiết kế tối giản, thiền. Khi trồng loại cây này, gia chủ cần cắt tỉa lá úa thường xuyên để cây duy trì hình dáng.

Với thân thẳng và tán lá tỏa tròn đặc trưng, cây thủy trúc thích nghi với không gian tối giản. Ảnh: Bol

Pithecellobium confertum - cây everfresh

Thuộc nhóm lá kép, thân gỗ thấp, everfresh đặc biệt ở khả năng gập lá vào ban đêm và mở vào ban ngày, tương tự hiện tượng thức - ngủ của cây trinh nữ.

Lá cây everfresh xếp theo tán, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thích hợp với không gian thiền, phòng đọc sách hoặc phòng khách mang phong cách tự nhiên. Cây cần ánh sáng gián tiếp mạnh, đất thoáng xốp và giữ ẩm đều, tránh tưới quá nhiều gây úng rễ. Trồng loại cây này trong nhà, gia chủ nên đặt gần cửa sổ hoặc dùng thêm đèn trồng cây nếu thiếu sáng. Everfresh phát triển chậm và dễ duy trì hình dáng nên không cần bón phân thường xuyên.

Cây everfresh với tán lá mảnh và xếp lớp được trồng trong chậu sứ tròn đơn sắc, phù hợp đặt tại các không gian như phòng đọc sách, phòng ngủ. Ảnh: Soilboy

Begonia maculata - cây begonia chấm bạc

Begonia maculata có hình thái độc đáo với lá dài, nhọn, mặt trên xanh đậm chấm bạc, mặt dưới đỏ tím, tạo hiệu ứng tương phản khi có ánh sáng. Cây ưa sáng tán xạ, phát triển tốt ở nơi có độ ẩm trung bình và khí lưu thông ổn định. Chúng ta có thể đặt cây trên bàn làm việc, kệ sách hoặc khu vực gần cửa sổ.

Cây có thể ra hoa nhỏ vào mùa xuân hoặc mùa thu, nhưng chủ yếu được trồng vì vẻ đẹp của lá. Khi chăm cây, bạn cần lưu ý không để nước đọng trên lá, hạn chế tưới vào buổi tối và tránh đặt gần nguồn nhiệt.

Begonia maculata gây ấn tượng nhờ mặt lá chấm trắng trên nền xanh thẫm. Ảnh: Thespruce

Anthurium vittarifolium - cây hồng môn lá dài

Thuộc nhóm cây biểu sinh, Anthurium vittarifolium có lá mảnh, dài đến hơn 1 m nếu trồng đúng điều kiện. Cây cần độ ẩm cao, ánh sáng gián tiếp và khí lưu thông tốt. Loại cây này thường được trồng treo hoặc đặt trên giá cao, giúp phần lá buông rủ tự nhiên, tạo hiệu ứng thị giác mềm mại.

Cây phát triển chậm, dễ chăm sóc nếu đảm bảo độ ẩm cho rễ. Bạn có thể đặt cây ở giếng trời, hành lang thông tầng hoặc không gian làm việc thoáng khí.

Chậu cây Anthurium vittarifolium được đặt trong hốc tường của hành lang thông tầng, giúp tạo điểm nhấn thị giác. Ảnh: Happyhouseplants

Hibiscus tiliaceus variegata - cây tra làm chiếu

Cây có nguồn gốc vùng nhiệt đới, nổi bật với lá lớn pha các mảng màu xanh lục và trắng kem. Loại cây này dễ nhận diện qua tán lá rộng và viền uốn lượn.

Dù thuộc nhóm cây ưa sáng và thường trồng ngoài trời, giống variegata có thể sống được trong không gian trong nhà nếu đặt gần cửa kính lớn hoặc khu vực có giếng trời.

Hibiscus tiliaceus variegata với sắc lá pha trắng đặc trưng, thích hợp với không gian nội thất sáng và tối giản. Ảnh: Littlebiggarden

Ưu điểm của cây là khả năng chịu nhiệt tốt, không cần tưới nước quá nhiều. Khi trồng bạn cần chọn chậu lớn, thoát nước tốt và cắt tỉa định kỳ để duy trì dáng tán gọn. Cây phù hợp đặt ở phòng khách, sảnh hoặc lối vào nhiều ánh sáng.

Bích Phương (theo Planty, The Spruce)